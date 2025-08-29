Самые близкие соседи: в Кремле обсудили отношения со странами СНГ

Эфирная новость 17 0

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Отношения РФ со странами СНГ обсудили на Совете безопасности

Первоочередные шаги в отношениях со странами СНГ обсудили сегодня в Кремле. Владимир Путин по видеосвязи провел совещание с постоянными членами Совета безопасности.

«Уважаемые коллеги, добрый день! Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно — на пространстве СНГ. Поговорим о работе с некоторыми странами СНГ, поговорим о том, что является первоочередным на этом направлении, важным для нас, и что мы должны рассматривать в качестве ближайших наших шагов и ближайших целей на этом важнейшем для нас направлении. Слово министру иностранных дел, Лаврову Сергею Викторовичу. А потом выскажемся все по очереди», — заявил президент РФ Владимир Путин.

