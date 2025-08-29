Минюст внес в реестр иноагентов публициста Несмияна*

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Он является фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма.

Список пополнен: Минюст внес в реестр иноагентов публициста Несмияна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минюст внес в реестр иноагентов публициста Несмияна*

Список иностранных агентов был расширен. Минюст внес в него публициста и блогера Анатолия Несмияна — автора «Живого журнала», известного под псевдонимом Эль Мюрид. Его имя включено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Несмиян является фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. В личном блоге он опубликовал пост, посвященный теракту в «Крокус Сити Холле».

«Теперь пришли и ко мне. С утра приехала бригада и препроводила меня в учреждение, где сообщили, что на данном этапе я прохожу подозреваемым по делу об оправдании (терроризма. — Прим. ред.). Кто-то бдительный где-то усмотрел таковое. Все было вполне корректно, в этом смысле никаких вопросов нет», — комментировал произошедшее Несмиян.

Тогда Несмиян находился под подпиской о невыезде.

«Нашли какой-то текст о „Крокусе“ годичной давности. Вытащили кусок предложения, назвали оправданием. Обычная история», — сказал он.

Список иноагентов пополнили также юрист Борис Кузнецов, журналисты Олеся Кривцова, Евгений Кротенко и Юрий Борбов и основательница «Демократического сообщества русскоязычных в Финляндии»* Ирина Везикко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МВД объявило в розыск комика Антона Пикули*.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — деятельность организации признана нежелательной в России.

** — признан иноагентом в России.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.29
-0.15 93.49
0.15
Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

Последние новости

18:30
Владимир Зеленский открыл кладбище около Киева на 130 тысяч мест
18:25
«Удалось их раскачать»: SHAMAN поделился впечатлениями от поездки в КНДР
18:15
VK и партнеры подготовили образовательные проекты к новому учебному году
18:10
Ушаков: у Путина запланировано более десяти встреч во время визита в Китай
18:05
Минюст внес в реестр иноагентов публициста Несмияна*
17:50
«Когда все отвернулись»: Волочкова вспомнила поддержку Родиона Щедрина

Сейчас читают

«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2025
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025