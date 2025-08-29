Минюст внес в реестр иноагентов публициста Несмияна*

Список иностранных агентов был расширен. Минюст внес в него публициста и блогера Анатолия Несмияна — автора «Живого журнала», известного под псевдонимом Эль Мюрид. Его имя включено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Несмиян является фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. В личном блоге он опубликовал пост, посвященный теракту в «Крокус Сити Холле».

«Теперь пришли и ко мне. С утра приехала бригада и препроводила меня в учреждение, где сообщили, что на данном этапе я прохожу подозреваемым по делу об оправдании (терроризма. — Прим. ред.). Кто-то бдительный где-то усмотрел таковое. Все было вполне корректно, в этом смысле никаких вопросов нет», — комментировал произошедшее Несмиян.

Тогда Несмиян находился под подпиской о невыезде.

«Нашли какой-то текст о „Крокусе“ годичной давности. Вытащили кусок предложения, назвали оправданием. Обычная история», — сказал он.

Список иноагентов пополнили также юрист Борис Кузнецов, журналисты Олеся Кривцова, Евгений Кротенко и Юрий Борбов и основательница «Демократического сообщества русскоязычных в Финляндии»* Ирина Везикко.

* — деятельность организации признана нежелательной в России.

** — признан иноагентом в России.