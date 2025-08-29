«Машины мыл»: Прилучный рассказал, где работал до начала актерской карьеры

Мария Щелканова
Звезда сериала «Мажор» раскрыл тайну биографии.

«Машины мыл»: Прилучный рассказал где работал до начала актерской карьеры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Актер Павел Прилучный работал до начала актерской карьеры на мойке

Актер Павел Прилучный рассказал, что до начала карьеры в кино работал в сфере обслуживания. Этим он поделился с порталом «Страсти».

«Машины мыл, работал доставщиком, ведущим в баре. Где только ни работал», — уточнил Павел.

Также Павел Прилучный также рассказал, что любит посещать баню и поделился, кто обычно сопровождает его в парилке. По его словам, это не традиционная «мужская компания», а время, проведенное вместе с семьей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян публично поздравили Агату Муцениеце с замужеством. Актриса вышла замуж за Петра Дрангу, а дочь Агаты и Павла, Мия, трогательно исполнила песню на торжестве под аккомпанемент нового отчима.

Павел и Агата были женаты с 2011 по 2020 год и стали родителями двоих детей. С 2022 года Прилучный состоит в браке с актрисой Зепюр Брутян, а через год у них родился сын Микаэль. Несмотря на новый брак, актер продолжает сталкиваться с последствиями прошлого: он до сих пор участвует в судебных разбирательствах со своей бывшей женой, в том числе по вопросам общения детей с родителями.

