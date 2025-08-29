Путин учредил новое управление в составе администрации президента

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Президент также распорядился упразднить два действующих управления в структуре АП.

Путин учредил новое управление по стратегическому партнерству в администрации

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин 29 августа подписал указ о создании в составе администрации главы государства нового управления по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

Согласно документу, одновременно упраздняются управление по межрегиональным и культурным связям и управление по приграничному сотрудничеству. Их сотрудники смогут продолжить работу до завершения реорганизации при условии согласия.

Руководителю администрации поручено в течение трех месяцев провести все необходимые организационные мероприятия, связанные с изменениями в структуре.

Напомним, в июне 2024 года Владимир Путин уже вносил изменения в состав администрации. Тогда указом президента были созданы управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по национальной морской политике, по гуманитарной политике, а также управление по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Новая реформа направлена на укрепление взаимодействия и расширение сотрудничества в ключевых направлениях государственной политики, что должно повысить эффективность работы администрации президента.

Парк астрологических аттракционов: любовный гороскоп на осень 2025

