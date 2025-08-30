Опубликовано видео удара пушки «Гиацинт-Б» по командному пункту ВСУ в зоне СВО

Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» уничтожил командный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты целей, выявленных с помощью разведывательных беспилотников, артиллеристы быстро навестил орудие и поразили командный пункт и район сосредоточения личного состава противника на расстоянии более 20 километров.

Ежедневно артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» группировки войск «Центр» поддерживают наступательные действия штурмовых подразделений, нанося точные удары по позициям противника, существенно снижая их боевые возможности на данном направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX