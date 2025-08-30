Почему вес не уходит? Самые частые ошибки при похудении

Виктория Алакоз
Образ жизни играет ключевую роль в формировании фигуры.

Названы причины резкого набора веса

Фото: 5-tv.ru

Тренер Шелеметцева: стресс и недосып приводит к набору веса

Избыточный вес чаще всего связан с перееданием и малоподвижным образом жизни, рассказала изданию Газета.ру тренер Маргарита Шелеметцева.

«Главная причина набора веса — это избыток калорий. Сегодня еда настолько доступна и калорийна, что мы не замечаем, как переедаем. При этом малоподвижный образ жизни дополнительно снижает расход энергии и приводит к потере мышечной массы, что со временем замедляет метаболизм», — пояснила она.

Также на вес влияют стресс и недосып: они повышают уровень кортизола, который усиливает аппетит и приводит к накоплению жира на животе. Курение и алкоголь также способствуют росту веса.

Как подчеркнула эксперт, спиртное калорийно и повышает аппетит.

Чтобы начать худеть, тренер советует фиксировать рацион, уменьшать вредную пищу, увеличивать белок, больше двигаться. А при отсутствии эффекта — обратиться к врачу.

Резкие ограничения замедляют метаболизм, вызывают срывы и потерю мышц. Лучше худеть постепенно, без вреда для здоровья, заключила эксперт.

