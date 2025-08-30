Как взбодриться после бессонной ночи без кофе

Эндокринолог Павлова: фрукты помогают взбодриться после бессонной ночи

Чтобы смягчить последствия бессонной ночи, необязательно пить кофе. Как рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале, фрукты и овощи являются эффективным способом восполнить силы после плохого сна или его отсутствия.

По словам специалиста, в этих продуктах содержится большое количество антиоксидантов, витаминов и минералов. Такой состав позволяет быстрее восстановить энергетический баланс, особенно при дефиците сна.

Врач сослалась на данные исследования, участниками которого стали молодые люди из стран Европы, США и Новой Зеландии. Им было предложено фиксировать свое самочувствие и образ жизни.

Выяснилось, что важнейшим фактором, влияющим на настроение, остается сон, но при этом употребление растительной пищи тоже способно значительно улучшить эмоциональное состояние.

«После бессонной ночи нужно спасаться не кофеином и сладостями — они точно не помогут. А вот тарелка свежих фруктов или салат дадут реальную поддержку», — уверена врач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX