Там лечат или калечат? Как выбрать санаторий и не заплатить здоровьем

Санаторий нужно выбирать внимательно и ответственно во избежание последствий

Путевка, процедуры, тишина, врачи рядом — именно так обычно представляет себе отдых человек, который решил поехать в санаторий. Туда отправляются за восстановлением, спокойствием и лечением, а не за страхом за жизнь близких.

Однако громкие истории последних лет показывают: санаторий может стать местом, где после первой процедуры умирает пациентка, родители теряют маленького ребенка, а десятки людей возвращаются домой с тяжелыми инфекциями.

Как выбрать санаторий и не попасть в учреждение, где за красивым сайтом и обещаниями лечения скрываются опасные нарушения?

В материале 5-tv.ru — три страшных случая и признаки, после которых желание поехать в санаторий стоит пересмотреть.

Смерть после ингаляции

Семья приехала в санаторий в Башкирии, чтобы совместить отдых и лечение. До поездки взрослые и дети прошли осмотр по месту жительства и получили санаторно-курортные карты: противопоказаний к оздоровительным процедурам у женщины, по имеющимся данным, не обнаружили. Но уже на следующий день после заселения обычный лечебный сеанс обернулся трагедией.

Как сообщало издание KP.RU, женщине стало плохо во время ингаляции. Ее состояние ухудшалось стремительно, врачи санатория пытались оказать помощь, однако спасти пациентку не удалось.

Предварительной причиной смерти называли анафилактический шок — молниеносную аллергическую реакцию, которая требует немедленных медицинских действий.

Для семьи, решившей поехать в санаторий с детьми, отдых закончился смертью матери и судебным разбирательством. По словам мужа погибшей, санаторий не помог близким с организационными вопросами после трагедии, а транспортировкой тела семье пришлось заниматься самостоятельно. Родственники обратились в суд с требованием о компенсации морального и материального вреда.

Представители санатория, по данным издания, отрицали свою вину и выдвигали версию, что женщина могла вдохнуть иные вещества. Окончательную точку в вопросе о причине смерти и возможной ответственности учреждения должна поставить экспертиза. Пока утверждать, что трагедия произошла из-за конкретного препарата или нарушения при процедуре, нельзя.

Девочка умерла во сне

Еще одна трагедия произошла в Ставрополе, где в детском санатории «Дружба» умерла двухлетняя Любовь. Девочка вместе со старшей сестрой находилась в учреждении с апреля 2025 года: дети проходили профилактику, пока их маленький брат лечился от туберкулеза в стационаре вместе с матерью.

Мама девочки Наталья Нарыжная рассказывала изданию aif.ru, что Люба была здорова и не принимала лекарства. О смерти ребенка женщине сообщили 17 октября: девочка умерла во сне. Вскрытие показало ишемический инсульт.

Позже мать узнала обстоятельства, которые заставили ее усомниться в том, как в санатории следили за состоянием ребенка. Дежурная медсестра рассказала Наталье, что за несколько дней до смерти ее дочь была вялой, сонливой и отказывалась от еды. Женщина считает, что тревожные признаки могли остаться без должного внимания.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Руководитель санатория комментировать трагедию по существу отказалась, сославшись на врачебную тайну и продолжающееся расследование, при этом выразила сочувствие семье.

ВИЧ после лечения

Самая масштабная из этих историй связана с частным санаторием «Медис» в Нальчике. Люди приезжали туда лечиться, рассчитывая на медицинскую помощь, а после курса процедур у десятков пациентов обнаружили вирусный гепатит С и ВИЧ-инфекцию.

Как писала «Вечерняя Москва», в санатории повторно использовали одноразовые шприцы и катетеры, не обеспечивали должную стерилизацию медицинских изделий, лекарства могли хранить вместе с едой, а опасные отходы выбрасывали в обычные контейнеры. В итоге 71 пациент заразился вирусным гепатитом С, еще у пятерых выявили ВИЧ-инфекцию.

Медсестру санатория признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Кроме того, суд обязал ее выплатить девять миллионов рублей трем пациентам, которые потребовали компенсацию. Дела в отношении генерального директора и врача-невролога прекратили в связи с истечением сроков давности. Лицензия санатория на медицинскую деятельность была аннулирована.

Как выбрать санаторий

Перед тем как поехать в санаторий, нужно проверить не только фотографии корпусов и стоимость проживания. Если учреждение обещает лечение, процедуры или диагностику, первым шагом должна стать проверка медицинской лицензии.

Сделать это можно через Единый реестр лицензий Росздравнадзора: в нем следует найти организацию и убедиться, что ее лицензия действует и включает услуги, ради которых человек решил поехать в санаторий.

Важно смотреть, кто именно оказывает медицинские услуги. Санаторий должен открыто сообщать сведения о врачах, профиле лечения, противопоказаниях и порядке проведения процедур.

Если администрация не может внятно объяснить, какой специалист назначает лечение, какие препараты применяются и как оказывается экстренная помощь, такой санаторий уже должен вызывать сомнения.

Отдельно необходимо изучить отзывы, но не ограничиваться восторженными комментариями на сайте учреждения. Повторяющиеся жалобы на грязь, хамство, отсутствие врачей, навязывание процедур, плохое состояние пациентов после лечения или невозможность получить документы — повод отказаться от идеи поехать в санаторий, даже если цена путевки очень привлекательна.

Перед первой процедурой пациенту следует знать ее название, цель и возможные риски. Если санаторий назначает ингаляции, инъекции, капельницы или медикаментозное лечение без опроса об аллергии, осмотра и объяснения противопоказаний, соглашаться только потому, что процедура уже включена в путевку, опасно.

Особенно внимательно нужно выбирать санаторий для ребенка. Родителям следует заранее выяснить, будет ли в учреждении круглосуточный медицинский контроль, как быстро взрослым сообщат о повышении температуры, отказе от еды, вялости или других тревожных симптомах и куда ребенка направят при необходимости срочной помощи. Если получить ответы трудно еще до заезда, оставлять там ребенка рискованно.

Когда лучше не ехать

Понять, что в конкретный санаторий лучше не ехать, можно еще до покупки путевки. Насторожить должны отсутствие учреждения в реестре медицинских лицензий, уклончивые ответы на вопросы о врачах и процедурах, обещания вылечить множество заболеваний одним курсом, попытка назначить лечение дистанционно без документов и жалобы пациентов на санитарные нарушения.

Отказаться от решения поехать в санаторий стоит и тогда, когда у человека есть аллергии, хронические заболевания или недавнее ухудшение состояния, а учреждение не просит медицинскую информацию и готово назначать процедуры сразу после оплаты. Санаторий, который действительно занимается лечением, должен интересоваться противопоказаниями, а не только переводом денег.

