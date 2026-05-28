Пожарный в отпуске потушил полыхающий автомобиль в Тюмени
Произошло все в Омске, куда он приехал в свободное от работы время.
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru
Любая внештатная ситуация становится управляемой, когда рядом оказывается неравнодушный профессионал. В Тюмени пожарный из Омска потушил пламя еще до приезда бригады.
Мужчина был в городе в отпуске, когда прямо на его глазах вспыхнул автомобиль. Увидев пламя, он достал из багажника огнетушитель и вместе с другими очевидцами бросился спасать легковушку.
Когда содержимое баллона закончилось, нашел ближайший пожарный кран, размотал рукав и продолжил заливать пламя. В итоге, к приезду спасателей тушить уже было нечего!
