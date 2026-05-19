Кто такие «заложные покойники» и почему их нужно поминать в праздник Семик

Говорят, на седьмую неделю после Пасхи русалки выходят из своих подводных жилищ и до Петрова дня странствуют по земле. И пока они витают в лесах и качаются на древесных сучьях, просыпаются души умерших не своей смертью.

Все это происходит в один день, и называется он Семик (Зеленые Святки). Почему именно на эту дату разрешено заказывать панихиду по самоубийцам? Какие обряды издревле использовали, чтобы защитить людей от злых духов?

Когда отмечают Семик или Зеленые святки

Семик или Зеленые святки выпадают на седьмой четверг после Пасхи. В старину этот день и последующая неделя знаменовали собой переход от весны к лету, границу миров, где свои порядки устанавливают русалки, а души умерших требуют к себе особого внимания.

В 2026 году праздник приходится на 28 мая. От слова «седьмой» и произошло название, но его также часто называют «четверговым праздником».

В дохристианские времена, когда годового календаря еще не существовало, именно Семик отождествлял собой переход от весны к лету. Ветви березы и первая летняя зелень — главные символы этого периода. Природа достигает пика своего цветения, и, по поверьям, именно на Семик она обладает особой, чуть ли не магической силой.

А еще на седьмой четверг после Пасхи заканчивались все весенние сельскохозяйственные работы, и люди могли позволить себе отдых.

Праздник настолько органично вошел в народные обычаи, что и после принятия христианства его продолжали почитать.

Кого поминают в Семик или Зеленые святки

На Руси всегда боялись «заложных» покойников — тех, кто умер неестественной смертью или при греховных обстоятельствах: самоубийц, опойц, утопленников, колдунов.

Таких не хоронили на кладбище, а закапывали за его пределами — на перекрестках, в оврагах или лесных чащобах. Считалось, что их души застревают между мирами, злятся на живых и могут превратиться в упырей, русалок или мавок.

Чтобы «обезвредить» мертвеца, могилу заваливали камнями, вбивали осиновый кол, рассыпали мак или даже расчленяли тело. Причина такого страха была не только мистической: «заложные» якобы насылали засуху, мор и неурожай — вопросы выживания для крестьян.

Вот их и принято поминать в Семик. Этот день также называли «Троицей умерших» или Навской Троицей, а еще отрадой для душ. Согласно поверьям, в период Зеленых святок границы между мирами становятся проницаемыми, поэтому души мертвецов могут посещать мир живых, а природа максимально активизирует свои магические свойства. Предки верили, что в этот день даже самые большие грешники отдыхают в аду от мук.

При поминании «заложных» покойников часть еды с трапезы размещали под столом, чтобы мертвецы-покойники тоже смогли подкрепиться. Ну а официальным способом поминок была панихида. Всего раз в году, на Семик.

Как готовиться к Семику и Зеленым святкам

К празднику хозяйки традиционно мыли и убирали дом и двор, отцы семейств и сыновья косили траву в полях. Пекли пироги и караваи, завивали венки из березы и цветов, ходили в гости. Парни и девушки гуляли в лесах и на лугах, причем девушки специально шили к празднику наряды. Головы украшали венками из цветов или головными уборами, вышитыми золотыми нитями.

Особо ярко традиция сохранилась в Белгородской области, где на каждый день троицкого цикла полагалось особое платье: в Троицкую родительскую субботу надевали красные рубахи, в воскресенье — белые из бабушкиных сундуков, в понедельник, Духов день, — сшитые из фабричной ткани.

На картинах, изображающих проводы весны и Зеленые святки, чаще всего присутствуют молодые девушки. Символом и главным атрибутом праздника становится береза как олицетворение жизненной энергии.

Вокруг березы водили хороводы во имя предстоящего хорошего урожая, на дерево повязывали ленты, платки, бусы. Березовыми ветками украшали на кладбище могилы умерших родственников.

Какие обряды и гадания проводят на Семик или Зеленые святки

На Семик среди молодежи проводился обряд кумления. Девушки выбирали себе задушевных подруг, учились гадать на суженого. Особое значение Семик имел для девушек и молодых женщин.

Зеленые святки вообще считались женскими праздниками. В это время девушки водили хороводы, пели песни, украшали березки разноцветными лентами. Также гадали, бросая на воду венки.

В канун Троицы люди отправлялись в поля и рощи, собирали травы и ветви. Затем зеленью украшали жилища. На пол клали скошенную траву, на окнах — цветы.

Существовал и другой обычай, относившийся к субботе накануне Троицына дня, когда мужчины и женщины собирались на кладбищах и плакали над могилами «с великим кричанием». Одновременно с плачем начинали играть скоморохи, «гудцы и прегудницы», плач скоро сменялся скаканьем и плясками, и развеселившиеся люди забывали о своем горе и начинали петь песни.

Какие приметы связаны с Семиком или Зелеными святками

Раньше считалось, что нарушивший запреты в сакральный период между весной и летом может навлечь на себя гнев русалок и умерших душ.

По народным поверьям на Зеленые святки нельзя:

Хлопать в ладоши и громко шуметь в лесу или у воды — этот шум привлекает нечистую силу; Оставлять дом неубранным — как и к празднику Троицы, на Семик дом должен сиять чистотой; Работать в поле и дома — все сельскохозяйственные работы должны быть закончены до Семика; Ложиться спать без молитвы — это делали, чтобы русалки не украли пряжу или не навредили скотине; Отказывать в милостыне и помощи — в эти дни души умерших особенно нуждаются в поминании и добрых делах.

На период Зеленых святок приходится пора, когда природа приобретает чудодейственную силу.

На Руси, например, считалось, что если собранные на Зеленые святки растения дать домашним коровам, козам, овцам, то они будут давать больше молока.

Девушки пускали венки, и плохой приметой считалось, если какой-то из них утонет. Это предвещало болезни или одиночество.

По погоде в день Семика предсказывали плодородие и погоду. Так, обилие оводов предвещало богатый урожай огурцов, а цветение боярышника — суровые холода грядущей зимой.