«Помогает жить»: Любовь Успенская рассказала об отношении к мату

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

В России за брань в общественном месте предусмотрен штраф.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Певица Любовь Успенская: мат помогает жить

Певица Любовь Успенская считает, что бранная речь помогает жить. Таким мнением артистка поделилась с 5-tv.ru за кулисами своего юбилейного шоу в концертном зале «Москва».

Отвечая на вопрос журналиста о том, как известная исполнительница песен в жанре шансон относится к мату, Успенская намекнула, что положительно.

«Бранная речь настолько помогает жить», — призналась певица.

Стоит отметить, что, согласно законодательству Российской Федерации, в общественных местах матом ругаться нельзя. За это правонарушение предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. А если нецензурная брань оскорбляет честь и достоинство другого человека, сумма штрафа может вырасти до пяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как житель Санкт-Петербурга отсудил 20 тысяч рублей у обматерившего его соседа. Крупным скандалом, как это часто бывает, закончилось одно из собраний в дачном поселке. 

