Польские байкеры-националисты устроили обряд с факелами на мемориале в Тверской области

Польские байкеры устроили провокацию на мемориале в Тверской области

В Тверской области России группа польских байкеров-националистов устроила провокацию на мемориале в поселке Медное. 5-tv.ru публикует кадры.

Байкеры сначала открыли шлагбаум и заехали на объект на мотоциклах, несмотря на запрет. После предупреждения охраны они убрали транспорт и продолжили перемещаться по мемориалу пешком. Вскоре участники начали факельный обряд, что вызвало настороженность у наблюдавших людей.

«Когда эти люди начали доставать факелы и зажигать их, а также развернули незнакомые для нас флаги, это вызвало беспокойство», — отметила старший научный сотрудник мемориала Тамара Карасева.

Она добавила, что байкеры использовали не российскую символику, а атрибутику, которая воспринимается как чуждая и враждебная. На венке, оставленном на мемориале, была надпись «Кохам польске» — лозунг польской ультранационалистической молодежной организации «Всепольская молодежь».

Представители мемориала подчеркнули, что байкеры не проявили уважения к месту памяти, не пытались очистить мемориал и не учитывали его значимость для граждан России. Всех участников ритуала задержала полиция.

