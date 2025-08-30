Петербургские власти отказались вводить запрет на продажу алкоголя 1 сентября

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

В других регионах страны в День знаний ограничения на реализацию спиртного все же будут действовать.

Петербургские власти отказались вводить запрет на продажу алкоголя 1 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Санкт-Петербурге не будут ограничивать продажу алкогольной продукции 1 сентября. Об этом 30 августа сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

В ведомстве подчеркнули, что в День знаний в городе не предусмотрено никаких ограничений на реализацию спиртного в рознице и при оказании услуг общественного питания.

В то же время ряд российских регионов приняли противоположное решение. Так, запрет на продажу алкоголя будет действовать в Пензе и Пензенской области, Липецке, Тольятти, а также в Иркутской и Сахалинской областях.

Ранее, 11 августа, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил повысить допустимый возраст покупки алкоголя до 21 года. В ОП пояснили, что подобные меры могут вводиться поэтапно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:45
Украинские радикалы заявили о причастности к покушению на Парубия
22:25
В акции польских байкеров в Тверской области участвовали несовершеннолетние
22:05
Три района без света: боевики ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области
21:45
«Перекрасилась обратно»: Гузеева снова стала брюнеткой
21:21
Константин Зырянов возглавил правление футбольного клуба «Зенит»
20:55
Петербургские власти отказались вводить запрет на продажу алкоголя 1 сентября

Сейчас читают

Польские байкеры-националисты устроили обряд с факелами на мемориале в Тверской области
Кто со мной, а кто просто рядом? Прогноз Таро на сентябрь 2025 года
Мирошник: убийство Парубия можно назвать зачисткой политического поля
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025