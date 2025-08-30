Петербургские власти отказались вводить запрет на продажу алкоголя 1 сентября

В Санкт-Петербурге не будут ограничивать продажу алкогольной продукции 1 сентября. Об этом 30 августа сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

В ведомстве подчеркнули, что в День знаний в городе не предусмотрено никаких ограничений на реализацию спиртного в рознице и при оказании услуг общественного питания.

В то же время ряд российских регионов приняли противоположное решение. Так, запрет на продажу алкоголя будет действовать в Пензе и Пензенской области, Липецке, Тольятти, а также в Иркутской и Сахалинской областях.

Ранее, 11 августа, председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил повысить допустимый возраст покупки алкоголя до 21 года. В ОП пояснили, что подобные меры могут вводиться поэтапно.

