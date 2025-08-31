Сотрудница мемориала под Тверью рассказала о «натовской» форме польских байкеров

Старший научный сотрудник мемориала Карасева: польские байкеры были в натовской форме

Во время провокации на мемориале в Медном Тверской области польские байкеры-националисты носили форму, похожую на «натовскую». Об этом рассказала старший научный сотрудник мемориала Тамара Карасева.

«Чему я была свидетелем, когда уже покидали территорию. Это было в начале шестого часа. Мы увидели стоящие за шлагбаумом около трех десятков мотоциклов, видно, что мотоциклы дальнего следования, с багажниками. И еще стояла небольшая грузовая машина с фургоном. <…> На территорию зашли люди, мужчины были одеты в форму, похожую на военную, и даже на форму натовского образца», — уточнила Карасева.

По ее словам, байкеры прошли к стеле и на территорию польского военного кладбища. Сначала визит не вызвал подозрений, однако затем участники зажгли факелы, развернули знамена и атрибутику с иностранной символикой. После этого охрана связалась с администрацией мемориала и полицией.

Сотрудник службы безопасности комплекса Владислав Тялешов уточнил, что байкеры проникли на территорию комплекса, несмотря на знак и шлагбаум.

«Мы подошли к старшему в группе, объяснили, что заезжать нельзя. Через какое-то время все мотоциклы покинули комплекс и встали на парковку. <…> Разложили скатерть, один человек оделся в белое одеяние, и начали молиться, произносить какие-то речи. В дальнейшем были зажжены факелы, и это сразу напомнило какое-то факельное шествие», — отметил Тялешов.

Сегодня стало известно, что группа польских байкеров-националистов устроила провокацию на мемориале в поселке Медное Тверской области. Несмотря на запрет, они сначала открыли шлагбаум и заехали на объект на мотоциклах. Вскоре участники начали факельный обряд, что вызвало настороженность у наблюдавших людей.

