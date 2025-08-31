Отдых с ограничениями: учителя жалуются на отказы предоставить им полные отпуска

Учителя жалуются на отказы предоставить им полные отпуска

В регионах России нередко возникает ситуация, когда учителям, не отработавшим полный год, отказываются давать весь положенный отпуск, сообщили «Известия». В зависимости от должности, продолжительность отпуска у педагогов может составлять от 42 до 56 суток. Также бывают случаи, когда руководство учебных заведений просит сотрудников распределить отпуск так, чтобы часть его пришлась, например, на период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Профсоюзы подтвердили изданию наличие подобных обращений и назвали ситуацию распространенной. О том, как защитить право на отпуск даже при неполном рабочем году — в материале «Известий».

Почему педагоги не получают полный отпуск

По данным исследования компании «Актион Образование», почти 50% российских учителей не могут воспользоваться отпуском продолжительностью 56 дней полностью. В исследовании также указано, что каждый пятый педагог сталкивается с тем, что руководство школы самостоятельно решает, когда тот должен идти в отпуск. Кроме того, около 20% опрошенных сообщили, что им разделили отпускной период на части без получения их согласия.

«Это действительно регулярная, обычная история. Либо не дают полный отпуск или разрывают на части из-за государственной итоговой аттестации (ОГЭ или ЕГЭ), либо пытаются дать меньше полного, если учитель не проработал 10,5 месяца», — подтвердили «Известиям» в профсоюзе «Учитель».

В профсоюзе также отметили, что полагающийся отпуск должен предоставляться даже тем, кто не проработал весь год, если сотрудник трудился более полугода.

«То есть если вы устроились на работу 1 сентября 2023 года, то в июне 2024 года вы имеете право уйти в полный отпуск», — сообщили в организации.

Там пояснили, что согласно Трудовому кодексу, делить отпускной период без согласия преподавателя запрещено. При этом, если сотрудник увольняется после неполного рабочего года, но уже использовал полный отпуск, может возникнуть задолженность по отпускным выплатам. Поэтому школы стремятся избежать таких случаев.

Как отметил один из представителей учебного заведения в беседе с изданием, «законных возможностей взыскать при увольнении излишне выплаченный отпуск нет, а проверяющие ставят это как растрату или нецелевое использование средств».

По словам генерального директора национальной юридической компании «Митра» Юрия Мирзоева, отказ в отпуске под предлогом «непроработанных 10,5 или 11 месяцев» является незаконным, если сотрудник отработал более полугода и желает использовать отпуск авансом либо пропорционально.

Работодатель не может устанавливать свой срок в одностороннем порядке, он должен руководствоваться Трудовым кодексом. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы, сказал он.

Некоторые учителя рассказали, что их вызывали на работу во время отпуска, и это касалось не только сдачи ОГЭ или ЕГЭ.

Согласно разъяснениям Общероссийского профсоюза образования, Трудовой кодекс допускает возможность отзыва сотрудника из отпуска или его деления, но исключительно с согласия самого работника.

Правила предоставления отпусков

Как пояснил Юрий Мирзоев, очередность отпусков определяется графиком, который должен учитывать мнение работника и быть утвержден не позднее чем за две недели до начала календарного года.

Учебный процесс и периоды ГИА — это объективная реальность работодателя, и этот факт должен учитываться при составлении графика отпусков, — отметил он. — Но если график был составлен без учета пожеланий педагога и его не ознакомили с ним под подпись, это считается нарушением. Делить отпуск можно только по соглашению сторон. Принудительное дробление по причине ГИА незаконно.

Он добавил, что работодатель обязан организовать процесс таким образом, чтобы и экзамены прошли, и право учителя на отдых было обеспечено.

А отказ предоставить отпуск в срок, закрепленный в графике, нарушает закон, подчеркнул юрист.

В случае подобных нарушений он советует обращаться в Государственную инспекцию труда, а при отсутствии результата — в суд с требованием компенсации морального вреда.

«Известия» обратились в Роструд с запросом о наличии статистики по обращениям от педагогов о нарушениях, связанных с отпусками. В ведомстве сообщили, что отдельно такие обращения не учитываются, но напомнили: в соответствии с постановлением правительства о ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках, продолжительность отпуска педагогов составляет от 42 до 56 дней в зависимости от должности.

«В соответствии с трудовым законодательством оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков, который обязателен как для работодателя, так и для работника», — заявили в Роструде.

Также в ведомстве подчеркнули, что делить отпуск на части возможно только по договоренности между работником и работодателем.

«Если согласие не достигнуто, отпуск предоставляется неделимой частью», — уточнили в Роструде.

Перенос отпуска на следующий рабочий год допустим лишь в исключительных случаях — когда предоставление отпуска в текущем году может негативно сказаться на нормальной работе организации, и только с согласия работника. При этом отпуск необходимо использовать не позже чем через 12 месяцев после завершения того рабочего года, за который он был предоставлен.

Закон не допускает, чтобы оплачиваемый отпуск не предоставлялся два года подряд, напомнили в ведомстве.

