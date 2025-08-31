«Какой-то демарш»: историк о религиозном ритуале польских байкеров в Тверской области

Историк назвал демаршем провокацию польских байкеров на мемориале под Тверью

Провокация на мемориале в Медном Тверской области, которую устроили польские байкеры-националисты, может оказаться демаршем. Об этом 5-tv.ru заявил член Российского военно-исторического общества Тверской области Максим Кормушкин.

«Но мне кажется, что это какое-то неуважение к нашим законам и к их же собственным принципам. <…> Это какой-то демарш в связи с тем, что мнения наших экспертов, которые проводят определенную, так сказать, работу по выявлению исторической действительности, которая на самом деле происходила вокруг этого мемориала „Медное“ (Расходятся. — Прим. Ред.)», — отметил специалист.

Кормушкин подчеркнул, что раньше перед входом в мемориал стояли барельефы, которые символизировали польские ордена. К тому же, по словам эксперта, польские власти установили мемориальный комплекс без соответствующего согласования, что, по его мнению, является нарушением.

Историк отметил, что имена, нанесенные на таблички, взяты из пересыльных списков, которые в 1990-е выдали за расстрельные. Также российские ученые смогли обнаружить только 240 останков, а не шесть тысяч, о которых заявляли польские представители.

О том, что группа польских байкеров-националистов устроила провокацию на мемориале в поселке Медное Тверской области, стало известно 30 августа. Несмотря на запрет, они сначала открыли шлагбаум и заехали на объект на мотоциклах. Вскоре участники начали факельный обряд, что вызвало настороженность у наблюдавших людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что среди польских байкеров-националистов, устроивших провокацию на мемориале в Тверской области, были несовершеннолетние.

