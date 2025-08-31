Убийство экс-спикера Верховной рады Парубия во Львове: что известно

Во Львове 30 августа был убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий

Восемь выстрелов во Львове оповестили сегодня о новом этапе украинской политической жизни. Андрей Парубий, одиозный националист, комендант Евромайдана, погиб на месте. Киллер, который был одет как курьер-доставщик, скрылся на электровелосипеде, и его все еще разыскивают силовики.

Парубий — персона во многом знаковая, из числа старых нациков — его еще во времена СССР привлекали к ответственности. Но был на вторых, третьих ролях. Все изменил Майдан. Парубий был достаточно безбашенным, чтобы уже на начальном этапе стать «комендантом» палаточного лагеря. Он прикрывал нациков от Беркута, а позднее и снайперов потихоньку выводил. Потом прикрывал нападавших на дом профсоюзов в Одессе.

В общем, крови на нем побольше, чем на других революционерах. После переворота был секретарем СНБО — Совета национальной безопасности и обороны. То это он «оформлял» приказ о начале АТО на Донбассе, а исполнявший обязанности президента Турчинов бумажку подписал. Успел побыть даже спикером Рады, но в последние годы фактически сошел с большой политической сцены.

Кому и зачем он помешал сейчас? Версии самые разнообразные. Российский след странно искать — чего бы мы ждали столько лет? А вот внутренние разборки, например, новые нацики против старых — вполне может быть.

Год назад также во Львове была убита известная националистка Ирина Фарион, она постов не занимала, как Парубий, но всегда фонтанировала идеями. Так вот убийцей оказался молодой нацик. Не исключено, что Парубия устранили именно из-за его возможности организовывать Майданы. Впереди на Украине намечаются большие политические маневры.

Неслучайно внезапно Украина открыла границу для молодых парней в возрасте от 18 до 23 лет. Последствия не заставили себя ждать — вечером подписали указ, утром уже были очереди на границе. Никто не хочет за Зеленского воевать. Вернее так — кто хочет, тот уже воюет. Или отвоевался. Суть одна. Но чего вдруг Зеленский решился на такой красивый жест? По закону они и так не подлежали мобилизации. Она с 25 лет. Но молодежь фактически держали в заложниках. Так чего вдруг?

