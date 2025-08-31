Болотный занавес: Польша и Финляндия хотят затопить восточную границу НАТО

Чем глубже топь, тем толще выпь.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Польша и Финляндия хотят превратить восточную границу НАТО в болото

Абсурдность некоторых средств противостояния европейцев России уже все больше напоминает присказку «назло маме отморожу уши», прежде это было скорее признаком поведения прибалтов и украинцев, но видимо это такой вирус, и он передаётся во время саммитов.

Впрочем, вот «ягодки», о которых, судя по источникам публикаций, а это авторитетные американские и европейские издания, всерьез говорят в НАТОвских кругах.

Итак, идея в том, чтобы затопить восточную границу альянса и превратить в непроходимое болото. Так и советуют НАТОВские стратеги и уверены, что так они еще и природе помогут.

Инициатива исходит конкретно от Польши и Финляндии, где торфяники занимают и так значительную часть территории. Так что одним болотом больше, одним меньше для них неважно. Там, где топей вдоль границы нет или низины уже осушили с помощью дренажных канав, предлагают пустить воду вспять и затопить все обратно. Таким образом можно будет создать настоящий «болотный занавес», раз уж «железный» не получается.

Более того, уверяют ученые — это еще поможет бороться с глобальным потеплением так как болота отличные хранилища для углекислого газа. Удивительно, как любую чушь можно прикрыть заботой о природе и «зеленой повесткой». На мысль о таком фронтире НАТОвцев подтолкнул опыт Украины, где советские плотины рвут одну за другой, а также суровые прибалтийские болота, которые ни много ни мало осмелились уничтожить целый американский БТР с экипажем.

То есть союзники погубили союзников в Литве в марте этого года. О чем говорит эта идея? Ну, кроме проблем с головой у ее авторов — о том, что в уже реализуемые проекты на границах типа «Восточный щит», «Балтийская линия обороны», где просто забор и проволока, натовцы сами не очень верят. Как говорится, чем глубже топь, тем толще выпь. В том плане, что природе действительно будет хорошо. И не надо останавливаться только на этом средневековом методе. Можно строить засечные полосы в лесах, копать траншеи в полях, вешать цепи в морях и ставить чучела НАТОвских вояк.

В идеале, конечно, вовсе перенести жилища под землю, как хоббиты, чтобы спрятаться от русских. И не забываем про гусей, они однажды спасли Рим, а значит схема рабочая. Вот он — дивный новый мир, который может быть в Европе.

