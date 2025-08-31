Оценки за поведение и меньше контрольных: что изменится в школах с 1 сентября

С 1 сентября в 5-7-х классах перестанут изучать обществознание

Петербург еще одним явлением привлек наше внимание на этой неделе. В Северной столице вводят в эксплуатацию в этом году сразу 30 новых школ и 26 детских садов. Больше чем в каком-либо другом регионе. Почти в два раза больше, чем в Москве. Понятно, что это часть большого нацпроекта, по которому по всей стране построили почти 1700 школ. Но в чем питерский секрет? И что такое «петербургский школьный стандарт»?

Всего через день за парты сядут почти 18 миллионов школьников, из них — полтора миллиона первоклашек. И в этом году педагоги, пожалуй, волнуются, больше детей и их родителей. С первого сентября учить придется по-новому. Подготовлена большая реформа всего образовательного процесса, главным новшеством которого станет синхронизация программ по разным предметам во всех школах страны. Так, чтобы был единый учебный и воспитательный контур. В школьные дневники возвращаются отметки за поведение. Пока, правда, не везде. Происходит переформатирование школы, которая из места, где оказывают образовательные услуги, вновь становится центром воспитания подрастающего поколения. И чего само подрастающее поколение об этом думает, узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Первоклассник Демид Кудрявцев снова и снова собирает новенький рюкзак. Он из тех, кто хочет в школу, и у него есть серьезный список требований к современному образовательному учреждению. Плюс бассейны, актовый зал и много чего еще, так теперь строят школы. Активно реализуется президентская программа обновления и капремонта. А в Петербурге с 2019 года действует свой стандарт. Обязательны и стадион, и мастерские, лаборатории. В этом году в Северной столице впервые распахнут двери сразу 27 таких новеньких учреждений.

«Перестроили систему взаимодействия, самое главное с застройщиками. Теперь в Петербурге нельзя получить согласование на жилищное строительство без обязательств построить социальные объекты — школы», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Новый учебный год в Петербурге наступает для 620 тысяч школьников и для их учителей. В этом году Минпросвещения установило единую для всех школ максимальную нагрузку на детей. Для первоклассников — это не более 21 часа в неделю, для одиннадцатиклассников — не более 37 часов.

«У нас занятия в младшем звене, они до 13:00 в среднем, начинается продленка до 18:00, а с 16:00 у нас, соответственно, дополнительное образование», — сказал исполняющий обязанности директора школы № 700 Василеостровского района Санкт-Петербурга Владимир Савхалов.

Это тхэквондо, каллиграфия, китайский язык, хор, театр, балет. В этой школе есть даже медицинские классы и мастерские для изучения азов профессии медика или инженера.

«У нашей школы есть лицензия, и наши дети, заканчивая школу, могут получить первую профессию», — сказала директор школы № 566 Невского района СПб Татьяна Тепсуркаева.

Невскому району Петербурга шлет привет «Невская» школа города-побратима — Мариуполя. И тут лаборатории, инженерные классы и предпрофильное профобразование.

«Это инженерный класс. Дети, которые изучают робототехнику», — сказала Мария Кулешова, классный руководитель девятого класса, учитель математики школы «Невская» города Мариуполя.

В современном образовании тренд на всесторонне развитую личность. Тут главное — не забыть про то, что у ребенка есть еще и дом.

«У ребенка обязательно должно быть свободное время. Если у него этого времени нет, мы никак не можем надеяться на то, что у него разовьются саморегуляция, самостоятельность», — сказала кандидат психологических наук, доцент института психологии, заведующая психологической службы РГПУ им. А. И. Герцена Александра Кошелева.

Не забываем про домашнее задание. С первого сентября вводится единый норматив объема домашней работы.

Первоклашки на уроки дома не должны тратить больше часа. Старшеклассники — больше трех с половиной. Установили и лимиты на контрольные, не более 10% от всех уроков.

Еще одно интересное нововведение — оценки за поведение. Понятное дело, что выставлять их будут тоже в электронные журналы, ну а первыми этот эксперимент запускают в Чеченской республике, Мордовии, Тульской, Ленинградской, Новгородской и Ярославской областях. У родителей немало вопросов, кто будет решать, что такое хорошо, а что такое плохо, пойдут ли оценки в каком-то виде в аттестат? Ведь если проект окажется успешным, его наверняка распространят на всю территорию России.

Учителям добавилось работы. На выбор три оценки, пять оценок или система зачет/незачет.

«Каждая школа решает, как будет выставляться, мы пока считаем, что будет действительно классный руководитель в началке, в среднем звене это, возможно, будет классный руководитель советоваться с предметниками», — сказала директор Синявинской школы Светлана Назарова.

Среди тех, кто будет учить школьников и студентов в этом году, ветераны СВО, те, кто возвращаются на свои места или прошли обучение по программе «Время героев».

Его предмет: основы безопасности и защиты Родины. Радик Халимдаров сам заканчивал юрфак, служил в органах, был рядовым стрелком в мотопехоте, сейчас преподает в одном из вузов Казани.

«Чтобы они патриотами своего дома, своих родителей, своей земли. Это я вижу своей задачей», — сказал ветеран СВО Радик Халимдаров.

В школах вводят новые единые учебники истории. С 1 сентября по ним начнут заниматься ученики 5-7 классов.

«Чем отличается история текущая, обновленная, от предыдущей истории? Больший акцент на россиецентричность всех двух основных разделов содержания курса учебной», — сказал руководитель института содержания и методов обучения им. В. С. Леднева Министерства просвещения РФ Максим Костенко.

Число часов истории в неделю с пятого по восьмой класс увеличили до трех уроков. Обществознание в восьмом классе убрали, его теперь учат только с девятого.

Илья — победитель всероссийских и международных олимпиад по математике — вспоминает награды. За победу в Австралии летом получил денежный приз. Но главная победа — в другом.

«Поступление без вступительных экзаменов, и буквально ты можешь почти любое направление выбрать», — сказал победитель международных олимпиад по математике, студент первого курса СПБГУ Илья Замоторин.

Теперь он студент, можно подумать о новой цели: президентской стипендии. С первого сентября ее размер составит 30 тысяч рублей. В педагогических ВУЗах запускают стипендии Карамзина, Выготского, Ушинского, Сухомлинского, Макаренко — это 15 тысяч в месяц за успехи в обучении, лидерстве, творчестве. Ну а первый кирпичик, конечно. Первые уроки, первые оценки и первые публичные выступления.

