Образцовое или недопустимое: в школах России введут оценки за поведение

Светлана Стофорандова
Новые правила вступят в силу с сентября.

С нового учебного года в школах официально начнут оценивать поведение учеников по трехуровневой системе. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Введение оценки поведения в школах — это важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему: образцовое, допустимое и недопустимое поведение», — сказал Сергей Кравцов.

Оценки позволят советникам директоров по воспитанию вовремя замечать проблемы, выявлять зоны риска и помогать школьникам корректировать свое поведение.

Новые правила вступят в силу уже с сентября. Сейчас система проходит проверку в учебных заведениях нескольких регионов России, чтобы к началу учебного года сотрудники школ понимали, как правильно выставлять такие оценки.

