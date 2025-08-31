Удалили опухоль: британский шеф-повар Гордон Рамзи перенес сложную операцию

Дарья Бруданова
Он известен благодаря своему вспыльчивому характеру.

Фото: www.globallookpress.com/Paul Bonser

Шеф-повару Гордону Рамзи провели операцию по удалению опухоли на коже

Известному британскому шеф-повару Гордону Рамзи провели операцию по удалению опухоли на коже. Об этом он рассказал в личном блоге в соцсетях.

«Благодарен и очень признателен невероятной команде The Skin Associates (клиника в Лондоне) и их быстрой работе по удалению этой базалиомы (разновидность рака), спасибо», — написал Рамзи.

В своем блоге шеф-повар разместил пару фотографий после операции. Судя по снимкам, опухоль располагалась на шее, под ухом. На кадрах отчетливо виден шов. Сейчас Гордон Рамзи скрывает рану под пластырем. Вероятнее всего, у знаменитости останется небольшой рубец.

Фото: Instagram*/gordongram

После того как Гордон рассказал о своем состоянии здоровья общественности, то под его постом появились десятки комментариев, в которых ему желали скорейшего выздоровления не только его преданные фанаты со всего мира, но и американские звезды.

Наибольшую популярность Гордон Рамзи получил за ненормативную лексику и вспыльчивый характер, которые он свободно демонстрировал в таких кулинарных телевизионных программах, как «Адская кухня» и «Кошмары на кухне»

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как актер Брэд Питт справляется с потерей матери.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Удалили опухоль: британский шеф-повар Гордон Рамзи перенес сложную операцию
