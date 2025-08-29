«Это его личная драма»: как Брэд Питт справляется с потерей матери

Брэд Питт тяжело переживает потерю матери

Трагедия в семье Брэда Питта: умерла его мать. Как актер справляется с потерей? Из-за чего Джейн конфликтовала с Анджелиной Джоли? В чем женщина обвиняла свою невестку? Как она относилась к новой пассии сына? Что за шокирующее признание сделал недавно Брэд Питт? И почему их судебные тяжбы с Анджелиной Джоли до сих пор не окончены? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. В случае с Брэдом Питтом — это его мама», — считает режиссер-документалист Арсений Вейцкин.

«Это его личная драма, личная потеря, боль личная, и он ее хочет сам пережить в себе. Без камер, без вопросов, без зевак. Он хочет просто покоя, чтобы его сейчас пока никто не трогал», — говорит светский журналист Феликс Грозданов.

СМИ облетела печальная новость: ушла из жизни мать Брэда Питта Джейн. Женщина не дожила всего несколько дней до своего 85-летия.

По словам друзей, звезда Голливуда тяжело переживает утрату. Ведь он был очень близок с мамой.

«О том, что умерла мама Брэда Питта, сообщила его племянница Сидни. Сам Брэд Питт пока никак публично не комментировал смерть матери. По-видимому, он сейчас так сильно подавлен. У актера очень прекрасные отношения с отцом, но все-таки с мамой он был гораздо ближе. Она поддерживала его как в личной, так и в профессиональной жизни. Она нередко посещала премьеры его фильмов и даже была спутницей в 2012 году на вручении „Оскара“», — споминает журналист Алексей Бегешев.

Джейн полностью приняла сторону сына и в его громком разводе с Анджелиной Джоли. Тем более, что отношения с невесткой у нее с самого начала были, мягко говоря, натянутые.

«Мама Брэда Питта — сильная личность. Анджелина Джоли тоже сильная. Две сильные женщины тоже часто конфликтуют», — отмечает юрист Илона Гуськова.

Мать актера очень любила его предыдущую жену Дженнифер Энистон. И когда Питт закрутил роман с Джоли, Джейн пыталась убедить его одуматься. Называла артистку корыстной и расчетливой. Считала, что эта красотка разобьет Питту сердце и разрушит его карьеру. И в принципе, во многом оказалась права.

«У него был тяжелый развод с Анджелиной Джоли. И как это могло сказаться на его карьере? Плохо это могло сказаться на его карьере, потому что человек находился в стрессе, какое-то время был раздавлен», — подчеркивает режиссер Вейцкин.

Артист не раз говорил, что развод стал для него страшным ударом. И больнее всего оказались даже не поступки Анджелины Джоли, а поведение детей. Все они поддержали мать, а с отцом не захотели видеться. Даже отказались от его фамилии.

«Анджелина Джоли запретила не только приезжать к родителям Брэда Питта, но даже говорить по телефону. В суде бывший телохранитель Анджелины Джоли Тони Уэбб рассказал, что слышал, как актриса настраивала своих детей не только против отца, но и против родителей», — рассказывает журналист Бегешев.

Недавно актер признался, что в тот период он стал злоупотреблять алкоголем и в какой-то момент понял: если не остановится, рискует потерять не только семью, но и работу. Кто захочет давать роли пусть и талантливому, но пьющему артисту? Питт обратился за помощью к врачам и полтора года лечился от зависимости.

«Я был практически на коленях. Мне нужна была перезагрузка. Нужно было пробудиться», — вспоминает Брэд Питт.

К счастью, теперь все эти проблемы в прошлом. Актер завязал с вредными привычками. Недавно вышел новый фильм, где он сыграл гонщика. Картина собрала в прокате более 500 миллионов долларов. Это почти 41 миллиард рублей. Она стала самой кассовой в карьере звезды.

«Он тренировался в спортзале для того, чтобы укреплять шею. Его же посадили реально в болид», — рассказывает Арсений Вейцкин.

Но главное — артист снова влюблен. Он уже почти три года встречается с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Девушка младше Питта на 27 лет. И, по мнению поклонников, отлично на него влияет.

«Вообще говорят, что Брэд Питт — грязнуля. Он не любит принимать душ, может не мыться день-два, не использует зубную нить. А Инес де Рамон привила любовь ухаживать за собой. Они вместе ходят на SPA-процедуры, посещают массажи», — говорит Алексей Бегешев.

Единственное, что омрачает жизнь Питта, — его судебные тяжбы с бывшей женой. Они с Анджелиной Джоли расстались девять лет назад. Но до сих пор не могут решить вопрос, связанный с общей винодельней. Актриса продала свою долю в бизнесе без согласия экс-супруга, и теперь он пытается оспорить сделку.

«Я сомневаюсь, что Анджелине Джоли нужны были деньги за этот виноградник, что она нуждалась в каких-то финансах. Ей просто хотелось еще немножечко подпортить жизнь бывшему мужу», — предпологает журналист Бегешев.

«Она вообще такая, мне кажется, скользкая дамочка. Ее просто что-то гложет, ей покоя не дает, что он не с ней. Поэтому это все просто зависть бабская», — в свою очередь считает журналист Грозданов.

Наученный горьким опытом скандального развода актер недавно заявил, что больше не пойдет под венец без брачного договора. А вот его спутнице Инес такие условия не по нраву. Так что следующую свадьбу секс-символа Голливуда поклонники в ближайшее время вряд ли дождутся. Хотя, судя по всему, влюбленным хорошо и без колец на безымянных пальцах. Ведь недавно де Рамон переехала в особняк Питта.

«Конечно, это серьезный шаг. Потому что все-таки, когда мужчина, женщина принимают решение жить вместе, даже пусть без официального брака, все равно они берут ответственность каждый друг за друга», — считает юрист Гуськова.

Близкие актера приняли брюнетку как родную. Инес смогла подружиться с многочисленными родственниками возлюбленного и даже очаровала его мать. Вот только Джейн было уготовано недолго радоваться за сына. В последние годы женщина тяжело болела и угасала с каждым днем. Но, по словам близких, она ушла с легким сердцем и с уверенностью, что у Брэда Питта все хорошо.