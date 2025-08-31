Сергей Собянин: Выставка «ПРОреставрацию» пройдет в Москве в декабре

С 4 по 7 декабря в Москве пройдет четвертая выставка «ПРОреставрацию». Она будет посвящена импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Соберем профессионалов отрасли, поставщиков реставрационных материалов, проектные институты, производственные компании, учебные заведения и музеи. Российские производители представят больше 100 передовых отечественных решений и технологий для сохранения памятников архитектуры», — написал мэр Москвы.

Выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях» пройдет в историческом здании типографии Ивана Сытина по адресу: Пятницкая улица, дом 71.

Для гостей выставки организуют свыше 200 мероприятий: панельные сессии, дискуссии, круглые столы, профессиональные и научные события.

Планируется, что в выставке примут участие около 20 международных экспертов. Российские производители представят более 100 передовых решений и технологий сохранения памятников архитектуры.

Как и в прошлые годы, состоятся соревнования молодых реставраторов среди студентов средних специальных и высших образовательных учреждений из разных регионов России. Они будут проходить по семи компетенциям: «Реставрация лепного декора и штукатурок», «Реставрация станковой масляной живописи», «Реставрация станковой темперной живописи», «Реставрация терразитовых штукатурок и каменного декора», «Реставрация произведений из дерева», «Реставрация металлической кровли» и «Реставрация монументальной живописи». Оценивать участников будет комиссия, в которую войдут известные архитекторы и реставраторы.

Ожидается, что выставку посетят более 20 тысяч человек.