Обсудили США: Ушаков раскрыл детали беседы Путина и Си Цзиньпина на полях ШОС

София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 20 0

Лидеры РФ и Китая поговорили о последних российско-американских контактах.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин провел обстоятельную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой лидеры обсудили последние взаимодействия между Россией и США. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами», — отметил Ушаков.

По словам помощника, также в планах у Владимира Путина запланирована встреча с главой правительства Словакии Робертом Фицо.

Юрий Ушаков добавил, что внимание к российской делегации и к самому президенту на саммите ШОС в китайском Тяньцзине очень высокое.

«Очень большое внимание к российской делегации и лично президенту», — подчеркнул он в ответ на вопрос журналистов о первых впечатлениях от форума.

Мероприятия саммита проходят в Международном центре выставок и конгрессов «Мэйцзян», расположенном в китайском Тяньцзине.

Российский лидер прибыл в город Тяньцзинь для участия в заседаниях ШОС сегодня. Владимир Путин пробудет в Китае четыре дня. В его планах — участие в саммите, а также присутствие на военном параде в Пекине, приуроченном к 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны. Кроме того, запланированы переговоры между представителями России и Китая.

