Принимать заявки на получение знака отличия «Волонтер Москвы» начнут 1 сентября

В 2022 году в столице учредили знак отличия «Волонтер Москвы», которым наградили уже 90 горожан, внесших вклад в развитие добровольческого движения. В этом году заявочная кампания продлится с 1 по 30 сентября. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Раньше знаком отличия отмечали 30 москвичей ежегодно, а теперь награду смогут получить до 100 человек. При отборе кандидатов эксперты будут учитывать общий стаж, количество часов волонтерской деятельности и социальную значимость проектов», — рассказала Наталья Сергунина.

Помимо увеличения числа лауреатов, введены три степени награды. На первую могут претендовать те, у кого не менее пяти лет добровольческого опыта, на вторую — не менее трех лет, на третью — не менее года. Финальный список соискателей сформируют представители совета по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы.

Выдвинуть кандидатов, достойных поощрения, могут только юридические лица: некоммерческие организации, образовательные учреждения, компании, органы власти и другие.

В числе тех, кто уже удостоен награды, — доброволец с шестилетним стажем Максим Конев. С 2019-го он участвовал в подготовке парада Победы на Красной площади, а также таких акций, как «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы» и «Свеча памяти».

По словам Максима Конева, в волонтерстве он находит особый смысл, а также преданных друзей. Во время организации патриотических событий ему посчастливилось познакомиться с выдающимися людьми, среди которых особое место занимают герои Великой Отечественной войны.

Почетным знаком отличия отметили и студентку Российского университета транспорта Марию Еремину. С 2020 года девушка регулярно выезжает в приюты для бездомных животных и собирает для них корм.

Мария Еремина рассказала, что помощь другим дала ей новый взгляд на мир вокруг. Она поняла, как много радости несут в себе простые и добрые поступки, и как даже самый маленький вклад может иметь огромное значение.

