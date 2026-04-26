Самая наглая: Меган Маркл снова оскандалилась в «псевдокоролевском» туре

Жена принца Гарри Меган Маркл совершила псевдокоролевский тур

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не на шутку разозлили австралийцев, устроив псевдокоролевский тур. Об этом пишет журнал Page Six.

Герцог и герцогиня Сассекские приехали в Австралию чуть больше недели назад. Их визит вызвал неоднозначную реакцию у общественности. Так, в сети турне Принца Гарри и Меган Маркл и вовсе назвали «самой наглой попыткой выкачивания денег за всю историю».

Больше всего герцогиню раскритиковали за ее появление в дорогом наряде на встрече с людьми, пережившими трагедию. Речь идет о инциденте, который произошел в декабре 2025 года, когда погибло 15 человек. В тот день во время празднования Хануки на пляже Бондай в Сиднее два террориста открыли стрельбу по гостям мероприятия.

По мнению интернет-пользователей, на эту встречу Меган могла бы надеть что-то поскромнее. Однако она поступила ровно наоборот. Кроме того, одежда, в которой была Меган, оказались представлена на модной платформе OneOff. Маркл много лет сотрудничает с этой площадкой, выступая в качестве инвестора. Подобная рекламная кампания сильно разозлила австралийцев. Они посчитали недопустимым зарабатывать на родственниках убитых, а также пострадавших.

Также стало известно, что за время поездки принц и его супруга заработали порядка 5,3 миллионов фунтов стерлингов (около 360 миллионов рубле).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл разозлилась из-за отсутствия приглашения на бал Met Gala. Причиной такого игнорирования называют затяжной конфликт Меган с Анной Винтур. Отношения между женщинами испортились еще в 2022 году, когда редактор отменила запланированную обложку британского Vogue с Маркл из-за слухов о ее «дива-подобном» поведении.

