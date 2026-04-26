Полицейское оцепление и агенты ФБР: кадры с места стрельбы на приеме с Трампом

На месте стрельбы на приеме с Трампом работают агенты ФБР и полиция

На месте стрельбы в отеле Washington Hilton, где проходил торжественный ужин президента США Дональда Трампа с корреспондентами Белого дома, работают агенты ФБР и полиция. Периметр оцеплен. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее в гостинице раздались звуки выстрелов, после чего Трамп вместе с супругой Меланией срочно покинул ее.

После случившегося президент США уже раскритиковал систему безопасности отеля, подчеркнув необходимость постройки бального зала в Белом доме с четким планированием обороны.

При стрельбе один из сотрудников службы безопасности — он получил заряд дроби в бронежилет. На ужине присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио, глава американского минфина Скотт Бессент и руководитель Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин. После того как прозвучали хлопки, политиков, журналистов и остальных гостей призвали срочно покинуть зал.

Также установлена предполагаемая личность нападавшего — 31-летний темнокожий учитель Коул Томас Аллен из Калифорнии. Он был вооружен дробовиком и планировал пробиться сквозь охрану Трампа, но его схватили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.