Русский «король вечеринок» Радик Ахмедьянов погиб в ДТП в Таиланде

Россиянина сбил автомобиль, когда он пересекал дорогу на трицикле.

В Паттайе в результате ДТП погиб русский «король вечеринок» Радик Ахмедьянов. Об этом сообщила российский волонтер в Таиланде Светлана Шерстобоева.

Трагедия произошла ночью 24 апреля у жилого комплекса Супалай. Ахмедьянов пересекал дорогу на электрическом трехколесном транспорте, когда в него врезался автомобиль.

У россиянина были тяжелые травмы головы и серьезная рваная рана. Он находился без сознания, пульс не прощупывался. Раненому оказали первую помощь на месте ДТП и временно реанимировали, однако позже он скончался в госпитале.

Ахмедьянов родился в Петербурге, в Паттайе он прожил порядка 20 лет, устраивая караоке-вечеринки в районе, где проживает много россиян. Те, кто был знаком с погибшим, рассказали, что он был душой компании. Он почти каждый вечер устраивал бесплатное караоке в «Паттайя Парке» для всех желающих.

Ранее похожий случай произошел с моделью из России Екатериной Блиновой. Она получила кровоизлияние в мозг и впала в кому после аварии в Таиланде.

