От судов до улиц: ИИ начинает предсказывать преступления и управлять безопасностью

ИИ начали применять для предотвращения преступлений и управления безопасностью

Давайте попробуем собрать пазл из нескольких новостей о проникновении искусственного интеллекта. Итак, Верховный суд России впервые привлек ИИ к подготовке документа — постановления пленума. Нейросеть изучила законодательные изменения за 18 лет по гражданскому делопроизводству. Огромный массив. ИИ справился, но не совсем: живые судьи изучили, внесли поправки и отправили документ на доработку.

Кусочек пазла номер два. Минздрав внедряет ИИ в реанимации. Система будет следить за пациентом в реальном времени и предсказывать резкое ухудшение состояния прежде, чем оно случится: сепсис или почечную недостаточность.

И наконец, спорт. В Японии робот с нейросетевым мозгом обыграл человека в настольный теннис. Вы понимаете, что это означает? Шарик летит быстрее ста километров в час. Место приземления нужно вычислить за доли секунды. Не увидеть — вычислить. Предсказать. И подставить ракетку туда, где шарика еще нет. Это игра на опережение.

Теперь давайте соберем пазл. Но! Если ИИ может держать в голове, скажем так, законы за 18 лет, если он может предсказывать резкое ухудшение состояния здоровья, если он может, предсказав траекторию шарика, сыграть на опережение — может ли ИИ предсказать траекторию человека, когда он движется не туда и готов преступить закон?

Об этом репортаж корреспондента «Известий» Павла Проломова. О системах предиктивного анализа, которые уже работают.

Камеры не просто видят — они принимают решения. Будущее, где машина решает, преступник ты или нет — уже наступило. Робособаки выходят за теми, кто только совершит преступление в будущем.

Камера наблюдения снимает московский двор. В объектив попадает молодой человек, который достает пистолет. В обычном мире стражи порядка узнают о происшествии только через несколько минут от очевидцев. В искусственно-интеллектуальном — реакция займет несколько секунд.

Сразу несколько компаний в России ведут подобные разработки. Их нейросетевые модели могут определять оружие, агрессивные жесты или другие потенциально опасные ситуации. Но не все гладко. Вот ИИ не заметил нож, а здесь пропустил черный пистолет на фоне черной куртки. Учиться, учиться.

«Зависит от тех настроек, которые засунул разработчик в конкретную модель и как он ее настроил. Поэтому у вас одна и та же модель, но в разных руках может по-разному отрабатывать. Для того, чтобы эта система заработала, надо ей дать тысячи, сотни тысяч примеров», — рассказал генеральный директор компании по разработке систем видео аналитики Василий Долгов.

Пока в России ищут пистолеты, голландский искусственный интеллект уже научился предсказывать преступления. ИИ скормили базу преступников, и он выделил 600 потенциальных рецидивистов и еще 400 тех, кто потенциально могут нарушить закон. Теперь они под постоянным наблюдением не только камер, но и государственных структур. Их регулярно будут останавливать на улице, проверять документы, фиксировать круг общения и отслеживать маршруты.

Он еще не преступник, но может им стать. На него навесили ярлык. Из-за этого он думает: «Если они такого обо мне мнения — значит я буду вести себя соответственно», — рассказала в документальном фильме Диана Сарджо.

Эта женщина говорит про своего старшего сына. Он не попадал в поле зрения полиции до того, как им заинтересовался искусственный интеллект. Но его брат однажды грабил магазин. Он вырос в бедном квартале и как-то подрался в школе. Этого достаточно, чтобы машина решила — перед ней будущий преступник.

«Это связано со статистикой. То есть из-за того, что большое количество преступников в некоторых странах относится к категории афроамериканцев и латиносов. То есть такая вероятность ошибок», — прокомментировала доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Евгения Крюкова.

Еще одна система, которая уже на вооружении у американских копов — ClearView AI. Она ищет преступников по камерам наблюдения по всему Детройту, но находит почему-то в основном черных.

Большинство нейросетей обучаются самостоятельно, анализируя терабайты данных из интернета, а там нередко можно наткнуться на откровенный мусор. Чем дольше обучение — тем больше ошибок. Эксперты провели более полутора тысяч тестов самых популярных моделей искусственного интеллекта: GPT, Gemini, DeepSeek, Grok, и в половине случаев роботы врали.

«В такой точной сфере, как юриспруденция, искусственный интеллект, к сожалению, пока допускает множественные ошибки. Это не тот инструмент, на котором можно положиться при рассмотрении каких-то сложных юридических задач», — проанализировал адвокат Александр Рубин.

Однако на ИИ продолжают делать ставку и в Южной Корее. По всему Сеулу установили умные камеры, которые анализируют контекст ситуации, сравнивая ее с десятками тысяч уже совершенных преступлений. Если они знают, что однажды в этом районе Аннушка разлила масло, а потом трамвай переехал человека — то подадут сигнал, как только увидят девушку с ведром рядом с теми же путями.

«Благодаря этой системе полиция может заранее направлять патрули в районы с повышенным риском и предотвращать преступления еще до того, как они произойдут. Точность такого прогнозирования действительно очень высокая — около 95%», — сказал журналист из Кореи Чон Бен Сон.

Эксперты в области ИИ уверены, что подобные камеры будут в каждом общественном месте на Земле к 2050 году. И тогда преступлений вообще не будет.

Камеры сейчас почти везде — на улицах, в подъездах, в магазинах. И если появилось ощущение, что за вами наблюдают — это не паранойя, а статистика.

В мире работает более одного миллиарда камер и это только официальные системы. В России их тоже немало — 13,5 миллионов. Это третье место после Китая и США. Только я уйду из поля зрения одной камеры. Сразу появлюсь в объективе другой. Но главное, что они помогают работать полиции. Только в Москве за прошлый год более девять тысяч преступлений от краж до убийств раскрыто благодаря видеозаписям с уличных камер.

Поиск нарушителя, оружия, предсказание преступлений — и сразу — в работу. В США искусственный интеллект, основываясь на картинке с нагрудных камер полиции уже пишет рапорты.

В Китае ИИ подсказывает судьям — за что именно и на сколько посадить человека. То есть, на каждом этапе борьбы с преступностью цифровой разум уже заменил человека.

«Сейчас многие говорят о необходимости ограничения искусственного интеллекта. Но мы с вами понимаем, что остановить прогресс, наверное, невозможно», — прокомментировал Директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук Лев Бертовский.

Под лозунгами защиты общества формируется новая инфраструктура тотального контроля, где IT-гиганты становятся частью государственной машины наблюдения. Например, Clearview AI продает силовикам поиск по лицу, а Palantir подхватывает и строит цифровой профиль человека. Одни и те же компании продают алгоритмы полиции, спецслужбам, армии и разведке. И вопрос в другом: кто контролирует тех, кто контролирует всех?

«Сейчас в США действительно строят технократическое и авторитарное государство с тотальной слежкой», — делится журналист из Великобритании Кэрол Кадвалладр.

Осталось мелочь. Получить не только знания — но и силу. Знакомьтесь. Полиция будущего патрулирует американские гетто. Впрочем, там робособаки пока что сталкиваются с действительно сложными вызовами. А ведь ИИ мог предсказать, что не стоило грозить южному централу, даже если ты почти терминатор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.