Восемь заповедей долголетия: врачи назвали принципы жизни до 100 лет

Они сформировали список привычек, которые помогают сохранить бодрость и здоровье даже в вековом возрасте.

Daily Mail: социальные связи являются важным фактором долголетия

Австралийские специалисты в области здравоохранения выделили восемь ключевых правил, которые помогут дожить до 100 лет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Основными факторами долголетия признаны не только физическая активность и правильное питание, но и социальные связи, а также позитивный психологический настрой.

В обсуждении приняли участие медики, фитнес-инструкторы и люди преклонного возраста, которые на личном примере доказывают эффективность этих принципов.

Одной из героинь стала Лоррейн Кемпфел, которая в ноябре отметит свой 100-летний юбилей и до сих пор увлекается чечеткой.

Секреты долголетия начинаются с поддержания близких отношений с семьей и друзьями, так как социальная изоляция повышает риск преждевременной смерти на 40%.

Вторым важным пунктом является физическая нагрузка: эксперты рекомендуют уделять активности не менее 150 минут в неделю, при этом даже пять минут ежедневных упражнений приносят пользу.

Третье правило касается жизненной позиции — умение смотреть на вещи оптимистично и не переживать по пустякам помогает организму справляться со стрессом.

Четвертая рекомендация — тренировка баланса, например, стояние на одной ноге, что снижает риск опасных переломов бедра у пожилых людей на треть.

Пятым фактором долголетия названа независимость и стремление как можно дольше проживать в собственном доме. Шестое правило призывает пересмотреть отношение к вредным привычкам, поскольку алкоголь и курение являются серьезными канцерогенами.

Седьмой совет касается питания: важно не только выбирать свежие овощи и фрукты, но и строго следить за размером порций, избегая переедания.

Наконец, восьмой секрет заключается в осознанном подходе к своей генетике: даже при наличии не самых лучших наследственных данных, правильный образ жизни может значительно продлить годы активности.

«Измените свое отношение. Смотрите на позитивную сторону жизни. Я думаю, именно это привело меня так далеко. Я стараюсь не париться по пустякам», — отметила одна из участниц обсуждения, которой уже более 100 лет.

Восемь заповедей долголетия: врачи назвали принципы жизни до 100 лет
