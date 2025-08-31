В ЕС сообщили о «довольно четком» плане отправки войск на Украину

Урсула Фон дер Ляйен: у Евросоюза есть «четкий план» отправки войск на Украину

Страны Европы работают над детализированным планом потенциального военного присутствия на территории Украины после завершения текущего конфликта. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, реализация этой инициативы будет полностью подкреплена американскими возможностями.

«Гарантии безопасности имеют первостепенное и решающее значение, <...> у нас есть четкая дорожная карта, и мы достигли соглашения в Белом доме. <...> Эта работа продвигается очень хорошо», — подчеркнула фон дер Ляйен в интервью Financial Times.

Британское издание также отметило, что основу возможного военного контингента могут составить десятки тысяч солдат из стран ЕС. При этом ожидается, что Соединенные Штаты окажут широкую поддержку, включая обеспечение средствами управления, разведки и наблюдения.

