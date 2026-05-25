Die Weltwoche: Мадьяр обманул надежды ЕС на разрыв с Россией

Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр отказался следовать антироссийским директивам Евросоюза, чем вызвал горькое разочарование в Брюсселе. Об этом написала швейцарская газета Die Weltwoche.

«До высокопоставленных лиц ЕС постепенно начинает доходить, что новый премьер Венгрии не так уж сильно отличается от старого. <…> Мадьяр их разочаровал. Прежде всего, он не русофоб, и поэтому констатировал очевидное: «Мы победили Орбана, но это не изменило географию; Россия останется там, где она есть“», — говорится в публикации.

Автор материала подчеркивает, что надежды еврочиновников на смену внешнеполитического курса Будапешта рухнули после заявлений Мадьяра о неизбежном возвращении ЕС к импорту российского газа по завершении конфликта на Украине.

«Стыдно, что эта простая истина отрицается <…> в Брюсселе и других странах ЕС. Поэтому когда она станет реальностью, их ждет горькое разочарование», — резюмирует Weltwoche.

Ранее посол России в Венгрии Евгений Станиславов отмечал, что Москва не принуждает Будапешт к энергосотрудничеству, а действующие долгосрочные контракты выгодны для венгерских потребителей. Бывший премьер Виктор Орбан, в свою очередь, называл Россию гарантом энергобезопасности республики, подчеркивая, что здравомыслящие люди не меняют надежного поставщика на ненадежного.

