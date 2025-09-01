В китайском городе Тяньцзинь стартовало заседание лидеров стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Оно проходит в международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян».

В начале мероприятия председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал всех участников. Он подчеркнул, что Китай готов объединить усилия со всеми странами для высококачественного развития организации.

«Рад всех вас приветствовать на 25-м заседании совета глав государств — членов ШОС. В начале этого века лидеры стран ШОС собрались на побережье реки Хуан Фу в Шанхае, а сегодня мы встретились на берегу реки Хэйхэ в Тяньцзине», — отметил лидер КНР в время вступительной речи.

При этом он добавил, что у ШОС был нелегкий путь становления, но организация внесла важный вклад в обеспечение безопасности региона.

При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что странам ШОС необходимо противостоять блоковой конфронтации и травле, защищая миропорядок с центральной ролью ООН.

Также председатель КНР призвал как можно скорее создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества.

Заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит с воскресенья, 31 августа, в китайском городе Тяньцзинь. Продлится саммит до 1 сентября. Он может стать наиболее масштабным за всю историю существования организации, как подчеркивал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

