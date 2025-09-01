Путин прибыл на заседание лидеров ШОС

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Мероприятия проходят в конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян».

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин прибыл в международный конгрессно-выставочный центр «Мэйцзян» в китайском городе Тяньцзинь, где пройдет заседание лидеров стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадры прибытия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Мероприятия саммита состоятся в конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян».

Путин прилетел в Тяньцзинь днем ранее, 31 августа. В аэропорту российского лидера приветствовал почетный караул. Затем президент РФ вышел из лайнера, поздоровался с встречающими и прошел по красной ковровой дорожке. Путин сел в автомобиль российской марки Aurus.

Заседание Совета глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стартовало в воскресенье, 31 августа, в китайском городе Тяньцзинь. Саммит продлится до 1 сентября. Он может стать наиболее масштабным за всю историю существования организации, как подчеркивал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Ранее 5-tv.ru писал, как проходит самая масштабная встреча организации.

