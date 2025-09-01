Дмитриев: саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) демонстрирует высокий уровень международного взаимодействия и опровергает утверждения об «изоляции» России. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с 5-tv.ru.

«Мы видим, насколько Россия не изолирована, насколько позитивные и продуктивные дискуссии проходят. <…> Экономическое и инвестиционное сотрудничество будет не только продолжаться, но и резко усилится после встреч сегодня и завтра», — сообщил Дмитриев в разговоре.

К тому же он отметил, что в партнерство активно включаются как Китай, так и Индия. Другие страны также участвуют в этом процессе. Дмитриев подчеркнул, что формат ШОС контрастирует с «раздробленным западным миром», показывая действительный дух сотрудничества.

«Весь мир видит этот дух кооперации», — пояснил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Заседание лидеров лидеров стран — участниц ШОС началось в Тяньцзине. На него прибыл президент России Владимир Путин. До начала мероприятия он успел пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпинем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в кулуарах.

