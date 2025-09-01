Землетрясение в Афганистане: минимум 250 человек погибли и 500 пострадали

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 19 0

На месте работают сотни спасателей.

В Афганистане в результате землетрясения погибли как минимум 250 человек

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Афганистане при землетрясении минимум 250 человек погибли и 500 пострадали

Минимум 250 человек погибли и более 500 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,0 в Афганистане. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что мощный подземный толчок произошел в городе Джелалабад, который граничит с Пакистаном. На месте уже работают сотни спасателей. Землетрясение произошло в отдаленном районе, поэтому, чтобы узнать точное число погибших, потребуется время. Не исключено, что число жертв возрастет.

«Это землетрясение было особенно разрушительным, поскольку произошло на небольшой глубине — пять миль, что сделало его гораздо более разрушительным, несмотря на умеренную магнитуду», — говорится в материале NBC News.

По данным Геологической службы США, Афганистан особенно уязвим перед землетрясениями, поскольку находится на пересечении нескольких линий разлома, где встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.

Так, три года назад, в 2022-м, в стране произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате того инцидента погибла тысяча человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Каспийском море у побережья Дагестана произошло землетрясение. По данным экспертов, подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 27 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

9:02
За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 50 украинских дронов над территорией России
8:50
Владимир Путин анонсировал заседание глав правительств стран ШОС в Москве
8:40
Землетрясение в Афганистане: минимум 250 человек погибли и 500 пострадали
8:30
Что изменится в жизни школьников с 1 сентября 2025
8:14
Выступление Путина на заседании совета глав государств — членов ШОС: главное
7:55
Дополнительная гарантия: в РФ вступают в силу изменения в правилах регистрации недвижимости

Сейчас читают

Дмитриев: саммит ШОС опровергает утверждения об «изоляции» России
Не стоит торопить события: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025