Землетрясение в Афганистане: минимум 250 человек погибли и 500 пострадали

В Афганистане при землетрясении минимум 250 человек погибли и 500 пострадали

Минимум 250 человек погибли и более 500 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,0 в Афганистане. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что мощный подземный толчок произошел в городе Джелалабад, который граничит с Пакистаном. На месте уже работают сотни спасателей. Землетрясение произошло в отдаленном районе, поэтому, чтобы узнать точное число погибших, потребуется время. Не исключено, что число жертв возрастет.

«Это землетрясение было особенно разрушительным, поскольку произошло на небольшой глубине — пять миль, что сделало его гораздо более разрушительным, несмотря на умеренную магнитуду», — говорится в материале NBC News.

По данным Геологической службы США, Афганистан особенно уязвим перед землетрясениями, поскольку находится на пересечении нескольких линий разлома, где встречаются Индийская и Евразийская тектонические плиты.

Так, три года назад, в 2022-м, в стране произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате того инцидента погибла тысяча человек.

