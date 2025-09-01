Осмелилась на бикини: дочь Даны Борисовой показала фигуру после пластики

Дочь Даны Борисовой показала свою фигуру после пластики

Пару недель назад дочь телеведущей Даны Борисовой, Полина Аксенова, перенесла операцию по коррекции груди, ягодиц и талии, пишет 7Дней.ru Теперь, восстановившись, она представила публике новую фигуру, появившись на пляже в откровенном бикини. Фотографии с отдыха разместила у себя в социальных сетях Дана Борисова.

На море телеведущая и Полина отправились вместе с четвероногим другом семьи. На опубликованных снимках 18-летняя девушка держит собачку на руках.

Полина Аксенова показала фигуру после пластической операции. Instagram*/danaborisova_official

Дочь знаменитой ведущей призналась, что на кардинальные перемены во внешности, ее подтолкнуло недовольство собственным телом.

«Меня не устраивала моя фигура, была висящая грудь. Решила ее исправить, а поскольку была под наркозом, заодно сделала ягодицы, и талию», — рассказала Полина.

При этом девушка добавила, что мама, Дана Борисова, ее полностью поддерживает. Кроме того, телеведущая стала главной фанаткой «новой» фигуры Полины.

По словам Аксеновой, в ближайшие годы делать пластику она больше не будет, но не исключено, что в 40 лет опять решится лечь под нож хирурга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова подарила дочери пластику груди на 18-летие.

