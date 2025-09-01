Осмелилась на бикини: дочь Даны Борисовой показала фигуру после пластики
Девушка подкорректировала грудь, ягодицы и талию.
Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дочь Даны Борисовой показала свою фигуру после пластики
Пару недель назад дочь телеведущей Даны Борисовой, Полина Аксенова, перенесла операцию по коррекции груди, ягодиц и талии, пишет 7Дней.ru Теперь, восстановившись, она представила публике новую фигуру, появившись на пляже в откровенном бикини. Фотографии с отдыха разместила у себя в социальных сетях Дана Борисова.
На море телеведущая и Полина отправились вместе с четвероногим другом семьи. На опубликованных снимках 18-летняя девушка держит собачку на руках.
Полина Аксенова показала фигуру после пластической операции.
Дочь знаменитой ведущей призналась, что на кардинальные перемены во внешности, ее подтолкнуло недовольство собственным телом.
«Меня не устраивала моя фигура, была висящая грудь. Решила ее исправить, а поскольку была под наркозом, заодно сделала ягодицы, и талию», — рассказала Полина.
При этом девушка добавила, что мама, Дана Борисова, ее полностью поддерживает. Кроме того, телеведущая стала главной фанаткой «новой» фигуры Полины.
По словам Аксеновой, в ближайшие годы делать пластику она больше не будет, но не исключено, что в 40 лет опять решится лечь под нож хирурга.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова подарила дочери пластику груди на 18-летие.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Читайте также
82%
Нашли ошибку?