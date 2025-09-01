Осмелилась на бикини: дочь Даны Борисовой показала фигуру после пластики

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

Девушка подкорректировала грудь, ягодицы и талию.

Осмелилась на бикини: дочь Даны Борисовой показала фигуру после пластики

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дочь Даны Борисовой показала свою фигуру после пластики

Пару недель назад дочь телеведущей Даны Борисовой, Полина Аксенова, перенесла операцию по коррекции груди, ягодиц и талии, пишет 7Дней.ru Теперь, восстановившись, она представила публике новую фигуру, появившись на пляже в откровенном бикини. Фотографии с отдыха разместила у себя в социальных сетях Дана Борисова.

На море телеведущая и Полина отправились вместе с четвероногим другом семьи. На опубликованных снимках 18-летняя девушка держит собачку на руках.

текстПолина Аксенова показала фигуру после пластической операции. Instagram*/danaborisova_official

Дочь знаменитой ведущей призналась, что на кардинальные перемены во внешности, ее подтолкнуло недовольство собственным телом.

«Меня не устраивала моя фигура, была висящая грудь. Решила ее исправить, а поскольку была под наркозом, заодно сделала ягодицы, и талию», — рассказала Полина.

При этом девушка добавила, что мама, Дана Борисова, ее полностью поддерживает. Кроме того, телеведущая стала главной фанаткой «новой» фигуры Полины.

По словам Аксеновой, в ближайшие годы делать пластику она больше не будет, но не исключено, что в 40 лет опять решится лечь под нож хирурга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дана Борисова подарила дочери пластику груди на 18-летие.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.33
0.04 94.05
0.56
Стражи кармы в противостоянии с Солнцем: финансовый гороскоп на осень 202...

Последние новости

12:02
Остается лидером: Lada Granta стала самой популярной отечественной моделью
11:53
Путин встретился с президентом Турции Эрдоганом
11:38
«Я учился дзюдо»: Джуд Лоу рассказал про перевоплощение в Владимира Путина
11:33
Осмелилась на бикини: дочь Даны Борисовой показала фигуру после пластики
11:25
В Тамбовской области сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб
11:15
Угля бояться — шашлык не жарить: действительно ли брикетированный уголь лучше древесного

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: санкционный СПГ из России подарил Европе надежду
Не стоит торопить события: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025