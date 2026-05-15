Песков: в Кремле отслеживают информацию о визите Трампа в Китай

Дарья Орлова
Представители российской власти рассчитывают узнать детали встречи напрямую во время грядущих контактов с Пекином.

Россия внимательно следит за итогами визита президента США Дональда Трампа в Китай и рассчитывает обсудить результаты переговоров с китайской стороной в рамках ближайших двусторонних контактов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва сейчас изучает информацию о встрече, которая появляется в открытых источниках и СМИ. При этом российская сторона рассчитывает получить более полную картину непосредственно от Пекина.

«В рамках грядущих двусторонних контактов российско-китайских будет хорошая возможность обменяться мнениями по тем контактам, которые состоялись у китайцев с американцами», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что диалог между Вашингтоном и Пекином имеет особое значение для мировой политики и экономики. Песков напомнил, что Китай занимает первое место в мире по объему экономики с учетом паритета покупательной способности, а США находятся на второй позиции.

В Кремле отметили, что продолжают внимательно анализировать все заявления и сообщения, связанные с переговорами Трампа в КНР.

О поездке американского лидера в Пекин стало известно 11 мая. Во время визита Дональд Трамп провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсуждали торговое сотрудничество, вопросы вооружений, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Изначально встречу планировали провести еще в марте, однако сроки были изменены по просьбе американской стороны на фоне затянувшейся военной кампании в Иране.

