В 2026 году Ночь музеев пройдет 16 мая по всей России

Акция «Ночь музеев — 2026» вновь охватит крупнейшие культурные пространства страны. Москва и Санкт-Петербург подготовили масштабные программы с ночными экскурсиями, концертами, иммерсивными спектаклями, историческими реконструкциями и выставками, попасть на которые в обычные дни невозможно.

В Москве к проекту присоединились более 170 площадок, где пройдет свыше 600 мероприятий. Санкт-Петербург, в свою очередь, соберет более 140 музеев, галерей и культурных пространств. Главной темой «Ночи музеев — 2026» станет «Родное» — музеи предложат посмотреть, как личные истории превращаются в часть общей культуры.

Акция пройдет в ночь с 16 на 17 мая. Многие площадки будут работать до самого утра, а часть музеев откроет для посетителей закрытые пространства и редкие экспозиции.

Москва в «Ночь музеев — 2026»

«Ночь музеев — 2026» в Москве традиционно станет одной из самых масштабных культурных акций года. В столице гостей ждут экскурсии, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы в музеях, библиотеках, парках и выставочных центрах.

Регистрация на мероприятия стартовала 12 мая через сервис «Мосбилет». Для посещения потребуется бесплатный билет и учетная запись на mos.ru.

Министр правительства Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что в этом году программа включает множество эксклюзивных событий.

«В этом году акция „Ночь в музее“ объединит более 600 культурных мероприятий на 170 площадках по всему городу. Среди них — уникальные события, которые не проводятся в обычные дни, а доступны только в рамках ночной акции. Это дает возможность за один вечер посетить несколько площадок, открыть для себя новые музеи и направления искусства, а также взглянуть на привычные экспонаты по-новому», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Одной из самых необычных особенностей «Ночи музеев — 2026» в Москве станет участие искусственного интеллекта. «Алиса AI» поможет посетителям получать дополнительную информацию об экспонатах, узнавать скрытые детали картин и даже «оживлять» произведения искусства с помощью специальных NFC-кулонов и QR-кодов.

Петербург уходит в ночь

Санкт-Петербург в «Ночь музеев — 2026» делает ставку на атмосферу исторического приключения. Одной из самых обсуждаемых площадок стала Петропавловская крепость.

Гостям предложат пройти по скрытым ходам внутри старинных стен, подняться на бастионы и узнать, чем отличаются куртины от бастионов. На территории крепости будут работать актеры, которые оживят сюжеты прошлых эпох.

Кроме того, в бывших казематах развернется интерактивная программа «Ночная смена». Посетители превратятся в работников старинного производства и смогут пройти путь от получения задания до выпуска продукции, используя исторические инструменты.

Еще одной точкой притяжения станет Музей космонавтики и ракетной техники имени Глушко. В рамках «Ночи музеев — 2026» в Санкт-Петербурге здесь расскажут о создании советской космической программы и покажут подлинные ракетные двигатели.

Африка Гумилева и этно-рок до утра

Настоящий фестиваль музыки и перформансов подготовил Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Пространство сада превратится в огромную сцену, посвященную африканским мотивам Николая Гумилева.

В программе — этно-рок, пластические спектакли, кубинские ритмы, литературные игры и ночные перформансы. Гости смогут принять участие в мастер-классах, тематических играх и экскурсиях.

Организаторы «Ночи музеев — 2026» в Санкт-Петербурге отмечают, что многие программы рассчитаны именно на эффект полного погружения. Музеи стараются не просто показать экспонаты, а превратить посещение в настоящее приключение.

Рыцари, варвары и «Тополь»

Военно-исторический музей артиллерии в Санкт-Петербурге подготовил одну из самых зрелищных программ «Ночи музеев — 2026».

На территории музея появятся лагеря реконструкторов, где покажут оружие, доспехи и форму разных эпох. Посетители увидят постановочные сражения между римлянами и варварами, новгородцами и крестоносцами, а также реконструкции событий Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Главным событием станет настоящий рыцарский турнир. Кроме того, гости смогут осмотреть стратегический ракетный комплекс «Тополь» и принять участие в тематических мастер-классах.

