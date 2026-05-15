«Патриотический контент»: СВР заявила о попытках Киева расшатать ситуацию в России

Дарья Орлова
По данным разведки, украинские спецслужбы хотели действовать скрытно и использовать для этого фейковые личности.

Служба внешней разведки (СВР) России заявила о попытке украинских спецслужб организовать информационную кампанию через российские Telegram-каналы патриотической и военной тематики.

Как сообщили в СВР, Служба безопасности Украины (СБУ) рассчитывала использовать такие площадки для дестабилизации ситуации внутри России, маскируя деятельность под распространение патриотического контента.

«СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента. В конце апреля этого года Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов», — сообщили в разведке.

По данным ведомства, представители украинских спецслужб собирались выходить на владельцев и администраторов каналов от имени известных общественных фигур и лидеров мнений.

Для этого планировалось создать сеть поддельных аккаунтов, через которые велись бы переговоры и дальнейшая работа с ресурсами.

В разведке считают, что подобные методы должны были позволить скрыть истинных организаторов кампании и придать деятельности видимость обычного сотрудничества в медиасреде.

