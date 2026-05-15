Путин пообещал обширную деловую программу на ПМЭФ

Евгения Алешина
Мероприятие в этом году пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Деловая программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по традиции будет обширной. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании правительства по экономическим вопросам.

«По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики», — сказал он.

Российский лидер предложил обменяться мнениями по главным темам, которые планируется поднять на форуме.

Мероприятие в этом году пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Мероприятие будет посвящено трансформации глобальной экономики под влиянием технологических изменений. В этом году сделают упор на решение вопросов технологического суверенитета, укрепление внешнеторговых связей с дружественными странами, а также развитие внутреннего рынка. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Российский лидер выступит на мероприятии с содержательной речью.

