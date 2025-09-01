Не сделать хуже: какие ошибки при первой помощи могут навредить пострадавшему

Врач Гузь: при оказании первой помощи люди допускают девять частых ошибок

При оказании первой медицинской помощи люди часто допускают ошибки, о самых распространенных рассказала врач скорой медицинской помощи Светлана Гузь, в беседе с Газета.ру.

По словам эксперта, самых частых ошибок девять.

«Первая — нельзя передвигать пострадавшего. Вторая — не бить по лицу человека без сознания. Третья — исключить удары по грудной клетке. Четвертая — нельзя вкладывать в рот предметы во время судорожного припадка, лучше подложить под голову что-то мягкое. Пятая — при ожогах нельзя прокалывать пузыри и смазывать это место сметаной или мазями», — добавила Гузь.

Шестой распространенной ошибкой врач назвала разогревание кожи после обморожения снегом. Резкие перепады температуры, наоборот, очень опасны. Седьмой — при ранении многие спешат вытаскивать попавший в ткани предмет. Восьмой ошибкой считается поить водой или лекарством пострадавшего. И последняя — поднимать ноги при потере сознания. В таком случае лучше положить пострадавшего в устойчивую позу на боку.

