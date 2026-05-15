Ледяные руки: врач раскрыл быстрый тест для оценки состояния здоровья с утра

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Необычный способ самодиагностики поможет быстро определить качество работы гормональной системы и внутренних органов.

Быстрый тест как определить состояние здоровья способ

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач Вердагер: определить состояние здоровья утром поможет простой домашний тест

Определить текущее состояние здоровья можно сразу после пробуждения с помощью простого домашнего теста. Об этом сообщило издание El Confidencial со ссылкой на рекомендации известного психонейроиммунолога Ксеви Вердагера.

Специалист посоветовал сразу после открытия глаз проверить температуру конечностей, аккуратно потрогав пальцы на руках и ногах. По словам врача, если они ощущаются холодными, это свидетельствует о стабильной работе сложнейших внутренних механизмов.

«Организм отдает приоритет кровообращению и температуре в основных органах, что необходимо для правильного функционирования пищеварительной системы, фертильности и уровня энергии в течение дня», — пояснил Вердагер.

Доктор уточнил, что сочетание прохладных конечностей с теплым телом утром является признаком нормального физиологического процесса и отменного самочувствия человека.

Такой эффект объясняется особенностями гормонального фона в ранние часы. Психонейроиммунолог пояснил, что в норме после сна в кровотоке резко возрастает концентрация таких нейромедиаторов и гормонов, как адреналин, дофамин и норадреналин.

Именно эти активные вещества провоцируют естественное сужение периферических кровеносных сосудов в ногах и руках. Благодаря такой реакции тело защищает жизненно важные системы, обеспечивая их необходимым теплом и ресурсами для активного старта нового дня. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.14
-0.20 86.29
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:24
«Сцена лечит»: Гарик Харламов рассказал о самом трагичном эпизоде в жизни
16:17
Рискованная футбольная ставка лишила россиянина трех миллионов рублей
16:10
Тайна тайги: поиски семьи Усольцевых возобновили спустя полгода
16:01
Умер Петр Анофриков — основатель детской киностудии «Поиск»
16:01
Ледяные руки: врач раскрыл быстрый тест для оценки состояния здоровья с утра
15:56
Знает много о пришельцах? На передачу про НЛО позвали уролога вместо уфолога

Сейчас читают

Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
«Ночь музеев — 2026»: тайные ходы, рыцари и концерты до рассвета
«Настоящее чудо»: 11 человек вытащили из океана после крушения
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео