Ледяные руки: врач раскрыл быстрый тест для оценки состояния здоровья с утра

Врач Вердагер: определить состояние здоровья утром поможет простой домашний тест

Определить текущее состояние здоровья можно сразу после пробуждения с помощью простого домашнего теста. Об этом сообщило издание El Confidencial со ссылкой на рекомендации известного психонейроиммунолога Ксеви Вердагера.

Специалист посоветовал сразу после открытия глаз проверить температуру конечностей, аккуратно потрогав пальцы на руках и ногах. По словам врача, если они ощущаются холодными, это свидетельствует о стабильной работе сложнейших внутренних механизмов.

«Организм отдает приоритет кровообращению и температуре в основных органах, что необходимо для правильного функционирования пищеварительной системы, фертильности и уровня энергии в течение дня», — пояснил Вердагер.

Доктор уточнил, что сочетание прохладных конечностей с теплым телом утром является признаком нормального физиологического процесса и отменного самочувствия человека.

Такой эффект объясняется особенностями гормонального фона в ранние часы. Психонейроиммунолог пояснил, что в норме после сна в кровотоке резко возрастает концентрация таких нейромедиаторов и гормонов, как адреналин, дофамин и норадреналин.

Именно эти активные вещества провоцируют естественное сужение периферических кровеносных сосудов в ногах и руках. Благодаря такой реакции тело защищает жизненно важные системы, обеспечивая их необходимым теплом и ресурсами для активного старта нового дня.

