«Я учился дзюдо»: Джуд Лоу рассказал про перевоплощение в Владимира Путина

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Российский президент — непростая роль.

Актер Джуд Лоу рассказал, каково ему было играть молодого Владимира Путина

Фото: www.globallookpress.com/Ettore Ferrari

Джуд Лоу занимался дзюдо ради роли Владимира Путина

Британский актер Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли президента РФ Владимира Путина в фильме режиссера Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник». Он отметил, что специально занимался дзюдо, чтобы лучше понять своего персонажа. Его слова приводит The Hollywood Reporter.

«Я учился дзюдо, поэтому извлек из этого свой собственный позитив», — сказал Лоу.

Он добавил, что изучал архивные видеоматериалы с российским президентом. По словам актера, главная трудность заключалась в том, что «публичное лицо, которое мы видим, выдает очень мало».

Картина снята по книге Джулиано да Эмполи и впервые была показана 31 августа на Венецианском кинофестивале. Фестиваль проходит в Италии и завершится 6 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не принимали участия в подготовке фильма и авторы ленты не обращались к ним за комментариями.

Дата выхода политического триллера «Кремлевский волшебник» в широкий прокат пока не названа, но интерес к проекту заметно возрос после показа в Венеции.

«Я учился дзюдо»: Джуд Лоу рассказал про перевоплощение в Владимира Путина
