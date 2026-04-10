Тюремные ждули: что заставляет женщин влюбляться зи годами ждать заключенных

Есть такое явление: женщины, которые знакомятся с заключенными и вступают с ними в романтические отношения на расстоянии. Они влюбляются в зеков, пишут им письма, ждут годами, вкладывают деньги, строят планы на будущее.

Для них даже придумали отдельное слово — «ждули». Со стороны это выглядит странно. И люди говорят: «Ну как можно? Он же преступник, она что, ненормальная?».

Однако дело тут далеко не в безумии. Подробнее о причинах этого феномена эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал Александр Зудин — психолог, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.

Контроль реальности

По словам психолога, у «ждуль» работают конкретные психологические механизмы.

«Что на самом деле движет этими женщинами? Первое — это иллюзия контроля. Когда мужчина в тюрьме, женщина точно знает, где он находится, он никуда не денется, он не уйдет к другой, он не исчезнет. Для женщины, которая всю жизнь боялась быть брошенной, это будет казаться раем. Она знает расписание свиданий, она знает, когда он выйдет, она планирует будущее. А главное, он не может ее разочаровать прямо сейчас, потому что он физически недоступен», — объясняет эксперт.

Именно это дает «ждулям» парадоксальное, но очень сильное ощущение стабильности. Реальные отношения — это хаос. Живой человек может обидеть, уйти, разлюбить, а заключенный — как кукла, находящаяся за решеткой, которой можно дорисовать образ идеального мужчины.

Стремление спасти

Второе — это синдром спасательницы.

«Многие женщины с детства усвоили: „Твоя ценность в том, чтобы помогать, заботиться, спасать“. И тут появляется мужчина, который действительно нуждается в спасении. Он страдает, он одинок, он в беде. Для женщины эта миссия — смысл жизни. „Я единственная, кто верит в него. Без меня он пропадет“ — это дает ей ощущение значимости», — отметил Зудин.

В обычной жизни женщина может чувствовать себя никем. Работает на скучной работе, никто особо не ценит. А здесь она героиня, она ангел-хранитель сидящего в тюрьме мужчины. Самое опасное в том, что «ждуны» часто не хотят, чтобы их возлюбленный оказался на свободе.

Потому что когда он выйдет, то станет обычным человеком со своими проблемами, недостатками, требованиями. И тогда вся эта красивая история рухнет. Пока он в тюрьме, она может играть спасательницу. А когда он выйдет, придется строить реальные отношения. И это страшно.

Адреналиновая игла

Третье — это эффект недоступности.

«Психология работает просто. Чем недоступнее объект, тем больше мы его хотим. А когда мужчина за решеткой, он становится запретным плодом — романтизированным, идеализированным. Женщина не видит его каждый день в грязных носках, не слышит его храп, не ссорится с ним из-за денег. Она видит его несколько раз в год на свидании. Он выбрит, причесан, готов к встрече. Он говорит красивые слова в письмах. Это как любовь на расстоянии, только в десять раз сильнее», — поясняет психолог.

«Ждуля» влюбляется не в реального человека, она влюбляется в образ, который сама создала.

Роль играет и адреналин. Тюрьма — это опасно, это рискованно, это запретно, это будоражит. Для женщины, у которой скучная, предсказуемая жизнь, это как наркотик. Она чувствует себя живой, чувствует драйв.

Что с этим можно сделать

«Если вы узнали в этом себя или свою подругу, важно понять одно: в основе лежит страх, а не любовь. Страх быть брошенной, страх быть ненужной, страх реальной близости», — объясняет эксперт.

Тюремный роман — это способность избежать настоящих отношений, при этом делая вид, что они у вас есть. Настоящие отношения — это риск, это уязвимость. Это когда человек рядом и может разочаровать. Но только в этом риске есть настоящая близость.

Важно понимать, что такие женщины обычно жили в семьях, где любовь надо было заслуживать, где родители любили условно: будь хорошей — будем любить. И тюремный роман — продолжение этой истории, желание заслужить любовь.

«Если вас тянет к недоступным, к тем, кого нужно спасать, к тем, кто далеко, задайте себе вопрос: „Чего я на самом деле избегаю? Какой настоящей близости я боюсь?“. И попробуйте разобраться с этим. Лучше с психологом, потому что жизнь проходит, а вы ее тратите на ожидание того, кто, возможно, никогда не станет тем, кого вы себе придумали», — подытожил Зудин.