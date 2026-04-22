Россиян предупредили об уголовной ответственности за присвоение бесплатных пакетов

Диана Кулманакова
В некоторых случаях покупатели могут столкнуться со штрафом.

Что будет если взять много бесплатных пакетов в магазине

Юрист Сбитнев: за присвоение бесплатных пакетов из магазина грозит штраф

Покупателям, которые возьмут большое количество бесплатных пакетов для весовых товаров, грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев.

Продавец обязан предоставлять покупателям бесплатные пакеты для фасовки весовых товаров. Однако их количество не должно превышать разумные пределы. Если посетитель возьмет слишком много — например, один или даже два рулона пакетов целиком — это может быть расценено как мелкое хищение.

За такое правонарушение предусмотрено несколько видов наказания:

  • административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного, но не менее трех тысяч рублей;
  • административный арест на срок от десяти до 15 суток;
  • обязательные работы на срок до 120 часов.

Если сумма хищения меньше одной тысячи рублей, размер штрафа будет ниже. В случае, когда стоимость похищенных пакетов превысит 2,5 тысячи рублей, покупателю может грозить уже уголовная ответственность.

Сбитнев также отметил, что продавец вправе обратиться в суд с иском. Однако на практике при незначительном ущербе магазины вряд ли будут этого делать, поскольку судебные издержки окажутся выше стоимости самих пакетов.

