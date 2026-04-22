Курсанты ВВС Финляндии во время учений нарисовали мужские гениталии в небе

NYP: курсанты ВВС Финляндии во время учений нарисовали пенисы в небе

Группа курсантов финских военно-воздушных сил (ВВС) оказалась в центре скандала после того, как в небе над городом Ювяскюля были замечены гигантские фигуры в форме мужских половых органов. Об этом сообщило New York Post.

Инцидент произошел в ходе плановых занятий офицеров запаса. По меньшей мере четыре воздушных судна совершили маневры, которые сложились в очертания пенисов.

Необычные художества зафиксировал сервис Flightradar24, после чего скриншоты полетных данных мгновенно разлетелись по социальным сетям.

Помимо фаллических символов, пилоты успели изобразить в воздушном пространстве два сердца.

Представители ВВС Финляндии подтвердили участие своих подопечных в данном происшествии и подвергли их действия жесткой критике.

Руководство подчеркнуло, что в отношении нарушителей дисциплины уже приняты меры, а по факту случившегося инициировано официальное расследование.

«Военно-воздушные силы требуют от военнослужащих соблюдения правил хорошего тона и норм поведения, и если от них отступают, на это реагируют соответствующим образом», — заявили представители ВВС.

Несмотря на сомнительный творческий порыв, военные отметили, что полеты проходили в специально отведенной зоне и не создавали помех для гражданской авиации.

Финские курсанты не стали первопроходцами в подобном виде «небесного искусства». История авиации знает аналогичные случаи в других странах.

В 2017 году экипаж американского самолета EA-18G Growler нарисовал нечто подобное над штатом Вашингтон, назвав это забавной идеей.

Также похожие инциденты фиксировались в 2022 году у берегов Ливана с участием ВВС США, и в 2023 году на Мальте, где отличился экипаж вертолета вооруженных сил. В большинстве случаев такие выходки заканчивались для пилотов дисциплинарными взысканиями и выговорами.

