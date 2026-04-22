Сбили голубя — платите: водителей предупредили о неожиданном штрафе

Дарья Орлова
Случайный наезд на птицу может обернуться серьезными последствиями.

Юрист Юлия Павлова напомнила автомобилистам о возможной ответственности за наезд на птиц. По ее словам, даже столкновение с обычным голубем может повлечь штраф.

«Голубь относится к охотничьим ресурсам, и такса за его уничтожение составляет 600 рублей», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Она уточнила, что в случае наезда на стаю сумма взыскания может существенно увеличиться, поскольку каждая птица рассматривается как отдельный объект причиненного вреда.

Кроме того, подобные ситуации могут квалифицироваться как дорожно-транспортное происшествие. Если водитель покинет место инцидента, ему может грозить лишение водительских прав или административный арест.

Жителей многоквартирных домов в России могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей за шумный ремонт в дневные часы, отведенные для тишины. Ответственность предусмотрена за проведение строительных работ в периоды, когда региональные нормы запрещают любые действия, нарушающие покой соседей.

Согласно действующим правилам, в ряде регионов установлены специальные временные промежутки, в которые нельзя создавать повышенный шум, в том числе во время ремонта. За нарушение этих требований жильцов могут привлечь к административной ответственности.

