Дом как место пыток: жена серийного убийцы ничего не знала о его преступлениях

Диана Кулманакова
Странности в поведении мужа женщина предпочитала не замечать в течение почти 20 лет.

Жена серийного убийцы из США Рекса Хойерманна не знала о совершаемых им кровавых преступлениях. Об этом сообщает Daily Mail.

Окружной прокурор пояснил, что, несмотря на тесный контакт супругов, Аса Эллеруп оставалась в неведении относительно убийств. Однако это не исключает, что она могла догадываться о наличии у мужа специфических сторонних увлечений.

Рекс Хойерманн на протяжении 20 лет вел двойную жизнь, превратив их общий дом в место для пыток, пока его семья находилась в отъезде.

В ходе масштабного расследования официальные лица пришли к выводу, что динамика отношений в этой семье была крайне необычной.

По словам прокурора, Хойерманн полностью подавлял жену, контролируя каждую деталь быта и распоряжаясь всеми финансами.

«Я думаю, она знала, что у обвиняемого были другие проблемы, но нет абсолютно никаких улик, указывающих на ее осведомленность об убийствах. Совершенно точно нет», — отметил он.

При этом подчеркивается, что Эллеруп могла знать о его визитах к работницам секс-индустрии.

Рекс Хойерманн, архитектор по профессии, был задержан летом 2023 года и позже признался в убийстве восьми женщин. Их он совершил в период с 1993 по 2010 годы.

Среди его жертв значатся Мелисса Бартелеми, Меган Уотерман, Эмбер Костелло и другие девушки, занимавшиеся эскортом. Преступник тщательно планировал свои действия, выбирая моменты, когда его супруга и дети уезжали в отпуск. Это обеспечивало ему время для расправы над жертвами в семейном доме.

Теперь 62-летнему маньяку грозит несколько пожизненных сроков. Приговор будет оглашен 17 июня.

Эллеруп подала на развод сразу после ареста мужа. Следствие отмечает, что семья активно сотрудничала с полицией, предоставляя образцы ДНК для экспертиз.

