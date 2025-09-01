Землю ждут «мегаземлетрясения»: в Атлантическом океане обнаружили расслоение мантии

В Атлантическом океане обнаружена зона мегаземлетрясений

В Атлантическом океане может возникнуть зона мегаземлетрясений, способная вызвать сильные подземные толчки и цунами. К такому выводу пришли ученые, результаты их работы опубликованы в журнале Nature Geoscience.

В публикации говорится, что в Португалии, находящейся вдали от известных разломов литосферных плит, неоднократно фиксировались землетрясения. Команда геолога Жуана Дуарте проанализировала данные о сейсмической активности и изучила модели подводного рельефа.

Специалисты выявили признаки расслоения мантии к юго-западу от Португалии. По их версии, вода в течение миллионов лет проникала в породы и разрушала их.

В результате этого процесса возникла новая зона субдукции — область, где сталкиваются литосферные плиты, что приводит к землетрясениям и цунами.

Катастрофические тектонические процессы могут привести к слиянию Африки, Европы и Америки в единый суперконтинент.

Ученые считают, что последствия таких изменений окажутся крайне тяжелыми для всего человечества. По их прогнозам, разрушительная сила будущих катаклизмов способна оказаться настолько значительной, что человечество рискует не выдержать подобного испытания.

